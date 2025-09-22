#АЭС в Казахстане
События

Алматы и Кенсан-Намдо создадут совместное производство лифтов и реализуют образовательные проекты

Дархан Сатыбалды, меморандумы, Корея, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 17:26 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел официальную встречу с губернатором корейской провинции Кенсан-Намдо Пак Ван Су, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи стороны подписали три ключевых меморандума – о содействии обмену и сотрудничеству между Алматы и провинцией Кенсан-Намдо, о совместном развитии лифтовой отрасли и о привлечении иностранных студентов. Подписанные документы направлены на укрепление деловых связей, реализацию совместных проектов в сфере высоких технологий и образования, а также обмен опытом.

Дархан Сатыбалды особо отметил значимость сотрудничества в образовательной сфере. Южная Корея является признанным флагманом в области образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в прошлом году была признана одной из лучших стран для иностранных студентов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Мы заинтересованы в развитии образовательных связей, и присутствие в вашей делегации ректоров университетов, таких как Чанвон и Корейский университет лифтовой отрасли, подтверждает важность этого направления. Нас особенно интересуют инженерно-технические и IT-специальности, поскольку они имеют стратегическое значение для развития экономики Алматы и Казахстана в целом", – подчеркнул глава города.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким также отметил динамичное развитие связей между Алматы и Южной Кореей. За первое полугодие 2025 года мегаполис посетили более 10 тыс. туристов из Республики Корея.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В свою очередь губернатор Пак Ван Су подчеркнул, что провинция Кенсан-Намдо заинтересована в расширении сотрудничества с Алматы, особенно в развитии лифтовой промышленности и создании совместных проектов в рамках свободной экономической зоны.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Он выразил уверенность, что подписанные меморандумы станут прочной основой для долгосрочного партнерства, способствующего обмену технологиями, привлечению инвестиций и реализации инновационных инициатив между Кореей и Казахстаном.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
