#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
541.19
636.44
6.49
Общество

"Осенняя сказка": казахстанец показал завораживающий Бурабай

Бурабай, съемка, видео, природа, осень, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 16:07 Фото: Instagram/kenzhebulatoff
Контентмейкер из Кокшетау Жанай Кенжебулатов порадовал подписчиков новым красочным видео. Мобилограф опубликовал кадры осеннего национального парка "Бурабай", сообщает Zakon.kz.

Заповедная зона заиграла новыми красками. Красочные кадры дрона мгновенно завоевали внимание зрителей в соцсетях.

"This is Burabay", – кратко говорится в описании к ролику за 21 сентября 2025 года.

Листья только начинают менять цвет, но прохладное дыхание осени уже витает в воздухе.

Комментаторы остались в восторге от увиденного:

  • Лучшие кадры как всегда.
  • Красота.
  • Слов нет, одни эмоции. Красота.
  • Осенняя сказка.
  • В каком живописном красивом месте мы живем.
  • Снято шикарно.
  • Любимый Бурабай, – пишут пользователи, добавляя многочисленные смайлики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 16:07
Казахстанцев предупредили о ядовитых змеях в "Бурабае"

Летом жительница Казахстана в социальных сетях заявила, что сбор грибов в Боровом для нее обошелся штрафом в 20 тысяч тенге. Также, по ее словам, уборкой на территории парка занимаются туристы и отдыхающие, а не сотрудники.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Зачем на концерте Backstreet Boys в Астане появились собаки-роботы
15:34, Сегодня
Зачем на концерте Backstreet Boys в Астане появились собаки-роботы
Уверен, что "Кайрат" не сможет победить "Реал": боец MMA дал совет мужу Баян Алагузовой
14:51, Сегодня
Уверен, что "Кайрат" не сможет победить "Реал": боец MMA дал совет мужу Баян Алагузовой
"Думала, что знаю": известный фудблогер из России открыла для себя настоящий бешбармак в Астане
14:19, Сегодня
"Думала, что знаю": известный фудблогер из России открыла для себя настоящий бешбармак в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: