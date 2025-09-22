"Осенняя сказка": казахстанец показал завораживающий Бурабай

Контентмейкер из Кокшетау Жанай Кенжебулатов порадовал подписчиков новым красочным видео. Мобилограф опубликовал кадры осеннего национального парка "Бурабай", сообщает Zakon.kz.

Заповедная зона заиграла новыми красками. Красочные кадры дрона мгновенно завоевали внимание зрителей в соцсетях.

"This is Burabay", – кратко говорится в описании к ролику за 21 сентября 2025 года.

Листья только начинают менять цвет, но прохладное дыхание осени уже витает в воздухе.

Комментаторы остались в восторге от увиденного:

Лучшие кадры как всегда.

Красота.

Слов нет, одни эмоции. Красота.

Осенняя сказка.

В каком живописном красивом месте мы живем.

Снято шикарно.

Любимый Бурабай, – пишут пользователи, добавляя многочисленные смайлики.

Летом жительница Казахстана в социальных сетях заявила, что сбор грибов в Боровом для нее обошелся штрафом в 20 тысяч тенге. Также, по ее словам, уборкой на территории парка занимаются туристы и отдыхающие, а не сотрудники.