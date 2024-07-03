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Горы мусора на берегу Каспия возмутили Казнет

Горы мусора на берегу Каспия возмутили Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 12:37 Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Известный блогер из Актау Азамат Сарсенбаев на постоянной основе затрагивает проблемные вопросы жизни казахстанцев. На этот раз он заговорил о невоспитанности отдыхающих, сообщает Zakon.kz.

Общественник опубликовал видео с берега Каспийского моря, усыпанного мусором.

В подписи к публикации на странице в Instagram за 2 июля 2024 года он написал:

"Жаль, что у нас в Мангистау до сих пор не развита культура отдыха. Каждый раз искренне удивляюсь тому, что бывают люди, которые спокойно могут есть и отдыхать рядом с горой мусора…"

Несмотря на неприглядное поведение отдыхающих, море остается местом вдохновения.

"Как же приятно, несмотря на весь беспорядок на берегу, наблюдать за бурной жизнью в Каспийском море…" – гласит подпись ко второй публикации предпринимателя.

  • Очень грязно. Но море шикарное.
  • Текущее поколение уже безнадежно. Они даже не понимают, зачем нужно чистоту соблюдать.
  • Раньше город намного чище был. Я понимаю, пластика и целлофана не было в таком количестве. Но нас с детства приучили фантики от конфет в кармане держать до дома.
  • Можно купить образование, но не ум.
  • Не только культура отдыха не развита. Культура поведения сводится к нулю.
  • Это нужно прививать в школах детям.
  • Вот честно, очень непонятно, что произошло с людьми. Очень стал город грязный.
  • Еще все жалуются в городе, что коммунальные службы не работают! Надо начинать с себя! – сетуют многочисленные комментаторы.

Примечательно, что не так давно сам президент Касым-Жомарт Токаев был возмущен горами мусора, которые оставляют за собой безответственные граждане.

По его словам, "чуть ли не каждый день мы видим горы мусора, оставленные безответственными согражданами после посещения различных мест досуга на природе и в черте населенных пунктов".

Но есть и хорошая новость. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в 2024 году уровень северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область) увеличился на 119 см.

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