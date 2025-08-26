Как в кызылординском ауле ухаживают за самой большой клумбой Казахстана

В ней высажено 110 тысяч цветов. Растут здесь канны высотой под два метра, петунии разных оттенков, пеларгонии, вербена, розы, бархатцы, георгины. Вот уже 16 лет подряд с мая по ноябрь эти прекрасные цветы радуют глаз аульчан и тех, кто приезжает сюда в гости, передает Zakon.kz.

В ауле имени Героя Советского Союза Наги Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области находится самая большая цветочная клумба в Казахстане. Ее длина 380 метров. Ухаживают за этой красотой 50 садовников, во главе которых Фируза Назарова и Батырбек Рахмандиев.

"В начале мая мы высаживаем цветы на всей нашей центральной усадьбе и газоны. Всего они занимают два гектара, их больше 500 тысяч. У въезда в аул и до самого центра высажено 15 тысяч деревьев. Есть еще 2 фонтана, которые находятся среди цветов. Все цветы мы выращиваем в теплице, ни семена, ни саженцы не покупаем. Также мы ухаживаем и за деревьями, которые много лет назад посадили здесь. Это можжевельники, туи, тополи, ивы, карагачи, катальпы, ясени и клены", – рассказала Фируза Назарова.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Идея вырастить такую клумбу возникла 16 лет назад у владельца хозяйства – Героя Труда Казахстана Абзала Ералиева. Фирузу Назарову он сразу назначил главной, так как она всю жизнь выращивает цветы. С того времени она творит красоту на этой клумбе и на всей Центральной усадьбе аула. Не все цветы однолетние. Канны, например, многолетние. Луковицы их отвозят на зиму в теплицу. Потом с наступлением весны высаживают вновь.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Клумба у нас яркая, пестрая. Глядя на нее, у любого человека поднимается настроение. Мы так подобрали гамму, чтобы один цвет гармонично сочетался с другим, – ярко-оранжевый, желтый, белый, голубой. Ухаживать за ней и за всеми растениями на двух гектарах требуется немало сил и средств. Нужно вовремя делать прикормки, поливать, рыхлить почву. В сезон работаем, не переставая, так как нужно вовремя посадить каждый корешок. Климат у нас в Кызылординской области с сюрпризами, то жара, то холод, и весна то рано, то поздно приходит. Однажды, чтобы успеть вовремя, я посадила за один день 50 тысяч корешков. Почва у нас не чернозем, поэтому нужны удобрения, подкормки, и этим тоже занимаются садовники", – говорит Фируза Назарова.

Как рассказывает женщина, важно сохранить внешний вид клумбы, а для этого ее команда вовремя удаляет высохшие соцветия, а также защищает от вредных насекомых.

Такие цветники – отличный элемент ландшафтного дизайна, они помогают создавать яркие акценты в любом населенном пункте, будь то город или село. Бывают клумбы с геометрически правильными формами, где растения одной высоты и вырастают почти вровень друг с другом. А еще бывают рабатки, арабески, бордюры, альпинарии, рокарии. И у каждого вида – свои особенности. Но есть то, что их объединяет – клумбы и цветники должны располагаться так, чтобы они хорошо просматривались. Учитывается их внешний вид, сочетаемость друг с другом и другие агрономические факторы.

Если грамотно ухаживать за растениями, то цветочные композиции радуют глаз и удивляют гармонией.

Ранее мы рассказывали, как в этом ауле живут сельчане и почему всех президентов везут именно сюда – в село Наги Ильясова.