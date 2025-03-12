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События

В Алматы расцвели первые подснежники

Подснежники ботсад Алматы цветы, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 10:59 Фото: pexels
Главный ботанический сад (ГБС) Алматы выступил с хорошей новостью. Как утверждают специалисты, теперь можно с уверенностью сказать, что весна наступила, ведь в саду проклюнулись первые галантусы или как их по-другому называют подснежники, сообщает Zakon.kz.

Также отмечено, что обычно эти прекрасные нежные первоцветы цвели в ботсаду в феврале и даже в январе, но из-за снежной и продолжительной зимы цветение немного задержалось.

"Если вы тоже хотите увидеть галантусы, то нужно записаться на экскурсию", – говорится в сообщении администрации.

Также алматинцам напомнили, первоцветы очень уязвимы:

"Просим бережно относиться к ним, не ходить по газонам и полянам и тем более не срывать цветы. Давайте любоваться великолепием подснежников издалека, чтобы они радовали нас весь сезон цветения и каждый год!"

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26 февраля 2025 года сообщалось, что в Казахстане расцвели занесенные в Красную книгу редкие растения.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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