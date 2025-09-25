#АЭС в Казахстане
События

Выудили у казахстанцев почти миллиард: силовики РК продолжают задержания в Украине

полиция Казахстана, Украины и задержанный, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 15:27 Фото: МВД
В городах Украины Черновцы и Одесса ликвидировали мошеннический call-центр, ориентированный на обман граждан Казахстана, сообщает Zakon.kz.

23 сентября 2025 года сотрудники Департамента по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана совместно с Генеральной прокуратурой РК и Национальной полицией, офисом Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность транснационального преступного сообщества мошенников. В МВД 25 сентября отметили, что это стало результатом длительной совместной разработки.

"Преступники действовали по заранее выстроенной схеме: звонили потерпевшим, выдавая себя за сотрудников Национального банка, правоохранительных органов и спецслужб Казахстана. Угрожая уголовной ответственностью за "подозрительные операции" и "финансирование террористических организаций", принуждали граждан оформлять кредиты, продавать имущество и переводить денежные средства с депозитов на счета дроппов. Таким образом, они оказывали психологическое давление, создавая атмосферу напряженности и безысходности", – сообщил заместитель начальника Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.

Он отметил, что среди подозреваемых присутствовала четкая иерархия – роли были распределены: администраторы, HR-менеджеры, "клоузеры", "холодники", технический персонал и даже так называемый "силовой блок".

"Полученные преступным путем деньги тратились на функционирование call-центра, покупку автомобилей и прочее. Содержание "офиса" обходилось организаторам в 60 тысяч долларов США в месяц, а один из подозреваемых за последние полгода приобрел пять автомобилей", – продолжил Ускембаев.

Во время одновременных обысков по адресам проживания подозреваемых и в самом сall-центре изъяли более 30 единиц компьютерной техники, 79 мобильных телефонов, значительное количество sim-карт, форменное обмундирование и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных и спецорганов, Национального банка, заранее подготовленные сценарии с вариантами ответов для обмана граждан, а также другие доказательства.

На изъятых устройствах обнаружено специализированное программное обеспечение для подмены изображения и голоса с технологией deepfake.

По предварительным данным, злоумышленники обманули жителей Казахстана на сумму более 900 млн тенге.

В результате спецоперации задержаны девять граждан Украины, пять из которых взяты под стражу.

"Министерство внутренних дел Казахстана отмечает, что операция стала возможной благодаря скоординированным действиям правоохранительных органов двух стран и свидетельствует о решимости пресекать деятельность транснациональных преступных групп, посягающих на безопасность граждан", – резюмировали в МВД.

Это не первый отчет о задержаниях в Украине с участием казахстанских силовиков. 19 сентября 2025 года в МВД рассказали о ликвидации крупного мошеннического call-центра в Киеве. Преступники звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возврате средств.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
