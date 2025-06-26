Умершая казахстанка и ее семья спасли жизни нескольким людям

Жительница Жамбылской области стала посмертным донором нескольких органов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения 26 июня 2025 года, пациентка 1976 года рождения была экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии с диагнозом – острое нарушение мозгового кровообращения и обширное кровоизлияние в головной мозг. Несмотря на усилия врачей, ее состояние не поддавалось лечению, и на третьи сутки была констатирована смерть головного мозга.







"После проведения всех необходимых юридических процедур и получения согласия от семьи было принято важное и благородное решение – подарить шанс на жизнь другим людям. Были изъяты жизненно важные органы: сердце, печень и почки", – сообщили в Минздраве.

Сердце экстренно направили в Шымкент молодой пациентке, которая остро нуждалась в пересадке. Печень и почки доставили в Астану, где их трансплантировали другим пациентам, ожидающим своего шанса на спасение.

"Мультиорганный забор органов – это процедура, при которой у одного посмертного донора изымается сразу несколько органов для последующей трансплантации. Это требует высочайшей координации, подготовки и взаимодействия между медицинскими учреждениями и авиацией. Искренняя благодарность выражается семье донора за мужественное и гуманное решение, благодаря которому спасены жизни сразу нескольких пациентов. Благодарим всех специалистов и организации, принявшие участие в этом важном и благородном деле", – заключили в министерстве.

Ранее житель Алматинской области, у которого врачи констатировали смерть головного мозга, дал шанс на спасение нескольким казахстанцам, в том числе мужчине, нуждавшемся в пересадке сердца.