Матч "Кайрат" – "Реал" в Алматы: у кого будет бесплатный доступ

Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 4 сентября 2025 года рассказал, кто сможет попасть бесплатно на матч "Кайрат" – "Реал" в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будут ли билеты, которые не подлежат продаже. Например, для фан-клуба или высоких гостей.

"Мы их называем не билеты, а пригласительные для гостей, в первую очередь иностранных, которые являются представителями УЕФА, международных наблюдателей, почетных гостей. Конечно, футбольный клуб "Кайрат" предоставит пригласительные. Какое количество, я сейчас затрудняюсь ответить", – отметил Серик Жарасбаев.

Он же сообщил, что для фанатов представлен специальный сектор.

"Порядка 60 представителей СМИ будут аккредитованы на этот матч. Конкретно, кто эти представители, тоже будет чуть позже уже освещено на официальном пресс-брифинге футбольного клуба "Кайрат". Центральный футбольный стадион города Алматы готов принять международные матчи", – резюмировал вице-министр.

Ранее он рассказал, когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал" в Алматы.

3 сентября 2025 года начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев призвал казахстанцев "ни в коем случае не покупать билеты "с рук" или на непроверенных интернет-площадках".

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" примет на своем поле легендарный "Реал Мадрид" 30 сентября 2025 года.