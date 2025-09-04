#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Спорт

Матч "Кайрат" – "Реал" в Алматы: у кого будет бесплатный доступ

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 13:49 Фото: Zakon.kz
Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 4 сентября 2025 года рассказал, кто сможет попасть бесплатно на матч "Кайрат" – "Реал" в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будут ли билеты, которые не подлежат продаже. Например, для фан-клуба или высоких гостей.

"Мы их называем не билеты, а пригласительные для гостей, в первую очередь иностранных, которые являются представителями УЕФА, международных наблюдателей, почетных гостей. Конечно, футбольный клуб "Кайрат" предоставит пригласительные. Какое количество, я сейчас затрудняюсь ответить", – отметил Серик Жарасбаев.

Он же сообщил, что для фанатов представлен специальный сектор.

"Порядка 60 представителей СМИ будут аккредитованы на этот матч. Конкретно, кто эти представители, тоже будет чуть позже уже освещено на официальном пресс-брифинге футбольного клуба "Кайрат". Центральный футбольный стадион города Алматы готов принять международные матчи", – резюмировал вице-министр.

Ранее он рассказал, когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал" в Алматы.

3 сентября 2025 года начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев призвал казахстанцев "ни в коем случае не покупать билеты "с рук" или на непроверенных интернет-площадках".

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" примет на своем поле легендарный "Реал Мадрид" 30 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Будущий соперник "Кайрата" занял первое место в рейтинге самых богатых клубов
Спорт
13:36, Сегодня
Будущий соперник "Кайрата" занял первое место в рейтинге самых богатых клубов
Матч "Кайрат" – "Реал" в Алматы: когда стартует продажа билетов
Спорт
13:08, Сегодня
Матч "Кайрат" – "Реал" в Алматы: когда стартует продажа билетов
Определились все полуфиналисты у мужчин и женщин на US Open-2025
Спорт
12:03, Сегодня
Определились все полуфиналисты у мужчин и женщин на US Open-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: