Полиция Алматы сделала важное заявление перед матчем "Кайрат" – "Реал Мадрид"

Полиция Алматы заявила о полной готовности к проведению международного футбольного поединка между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", который состоится под эгидой УЕФА уже завтра, 30 сентября.

Это событие стало настоящим спортивным праздником для всего города и требует особого внимания к вопросам безопасности и порядка.

По данным пресс-службы Департамента полиции города, принят комплекс мер по обеспечению правопорядка и безопасности. В охране общественного порядка будут задействованы более 2,5 тысячи сотрудников. Их главные задачи – безопасность болельщиков и участников матча, а также регулирование дорожного движения.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Дорогие жители Алматы, уважаемые гости мегаполиса! Завтра наш город станет ареной большого события – международного футбольного матча "Кайрат" – "Реал Мадрид". Мы рады приветствовать болельщиков со всего мира. Для нас это не только спортивный праздник, но и возможность показать истинное лицо Алматы – гостеприимство, уважение и высокую культуру поведения". Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Представитель правоохранительных органов подчеркнул, что в день матча будут введены частичные ограничения движения. Власти просят заранее планировать маршруты, с пониманием относиться к временным мерам и строго соблюдать порядок на улицах, в транспорте и на стадионе.