#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
События

Полиция Алматы сделала важное заявление перед матчем "Кайрат" – "Реал Мадрид"

полиция, Алматы, стадион, матч, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 16:15 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Полиция Алматы заявила о полной готовности к проведению международного футбольного поединка между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", который состоится под эгидой УЕФА уже завтра, 30 сентября.

Это событие стало настоящим спортивным праздником для всего города и требует особого внимания к вопросам безопасности и порядка.

По данным пресс-службы Департамента полиции города, принят комплекс мер по обеспечению правопорядка и безопасности. В охране общественного порядка будут задействованы более 2,5 тысячи сотрудников. Их главные задачи – безопасность болельщиков и участников матча, а также регулирование дорожного движения.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Дорогие жители Алматы, уважаемые гости мегаполиса! Завтра наш город станет ареной большого события – международного футбольного матча "Кайрат" – "Реал Мадрид". Мы рады приветствовать болельщиков со всего мира. Для нас это не только спортивный праздник, но и возможность показать истинное лицо Алматы – гостеприимство, уважение и высокую культуру поведения".Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Представитель правоохранительных органов подчеркнул, что в день матча будут введены частичные ограничения движения. Власти просят заранее планировать маршруты, с пониманием относиться к временным мерам и строго соблюдать порядок на улицах, в транспорте и на стадионе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы впервые прошел фестиваль сообществ City Makers: Jastar qalasy
16:08, Сегодня
В Алматы впервые прошел фестиваль сообществ City Makers: Jastar qalasy
Аким Алматы ознакомился с темпами работ по освещению мегаполиса
15:59, Сегодня
Аким Алматы ознакомился с темпами работ по освещению мегаполиса
Президент поддерживает национальный спорт – AMANAT
18:35, 25 сентября 2025
Президент поддерживает национальный спорт – AMANAT
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: