Мужчина лишился более 12 млн тенге после проверки в аэропорту Актау

Мужчина решил увезти из Актау в Тбилиси (Грузия) крупную сумму денег, не задекларировав ее, и в итоге лишился более 18 тыс. долларов США (9,9 млн тенге), а также должен заплатить крупный штраф, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 1 октября 2025 года рассказали, что сотрудники таможенного поста "Ауежай-Актау" во время совместного с Погранслужбой Комитета национальной безопасности (КНБ) таможенного контроля авиарейса "Актау – Тбилиси" у пассажира обнаружили наличные деньги в размере 28 100 долларов США (15,4 млн тенге). При этом во время таможенного оформления мужчина заявил об отсутствии необходимости декларировать наличную иностранную валюту.

"Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау Мангистауской области постановил признать К. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 551 Кодекса об административных правонарушениях и наложить на него административное взыскание в виде административного штрафа в размере 2 276 753,75 тенге. Денежные средства в сумме 18 100 долларов США конфисковать в доход государства. Денежные средства в сумме 10 000 долларов США после вступления постановления в законную силу возвратить владельцу – гражданину К." – сообщили в ДГД.

В другом случае в аэропорту Актау во время таможенного контроля пассажиров у казахстанца обнаружены незаявленные им 12 500 долларов США. Материал направлен в суд.

Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Республики Казахстан?

ДГД по Мангистауской области напомнил, что согласно пп 7) п. 1 ст. 343 Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

"Однако, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечению финансовой стабильности, на сегодняшний день действует Указ президента РК от 14 марта 2022 года № 830, где запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза. Вместе с тем, в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года № 124 "О таможенном декларировании товаров для личного пользования", сведения о товарах для личного пользования физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего указанных лиц, в одной пассажирской таможенной декларации", – сообщили в ДГД.

Таким образом, на каждого члена семьи допускается перемещать наличную иностранную валюту, не превышающую эквивалент 10 000 долларов США.

Другой казахстанец поехал в Китай, чтобы за наличку купить машину, но в итоге у него конфисковали 37 300 долларов США.