Перекрытие участков улицы Шаляпина в Алматы: что нужно знать водителям

Управление энергетики и водоснабжения акимата Алматы сегодня, 17 октября 2024 года, разослало информацию касательно временного ограничения движения на участках улицы Шаляпина, сообщает Zakon.kz.

В ней говорится, что с 06:00 19 октября до 06:00 21 октября для проведения строительно-монтажных работ по врезке в существующий колодец канализационных сетей по ул. Шаляпина временно будет ограничено движение на следующих участках:

в западном направлении по ул. Шаляпина – от ул. Бауыржана Момышулы до ул. Яссауи;

в южном направлении по ул. Бауыржана Момышулы – от ул. Шаляпина до ул. Аманжол.

Фото: Управление энергетики и водоснабжения Алматы

"В связи с перекрытием временно будут изменены схемы движения четырех маршрутов – №4, №15, №137 и №226. Объезд указанного участка будет осуществляться по пр. Абая. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим планировать свой маршрут заранее". Управление энергетики и водоснабжения акимата Алматы

Ранее было объявлено о перекрытии бульвара им. Бухар Жырау в Алматы.