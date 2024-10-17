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Перекрытие участков улицы Шаляпина в Алматы: что нужно знать водителям

Алматы, вид на город Алматы, горы, весна , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 16:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Управление энергетики и водоснабжения акимата Алматы сегодня, 17 октября 2024 года, разослало информацию касательно временного ограничения движения на участках улицы Шаляпина, сообщает Zakon.kz.

В ней говорится, что с 06:00 19 октября до 06:00 21 октября для проведения строительно-монтажных работ по врезке в существующий колодец канализационных сетей по ул. Шаляпина временно будет ограничено движение на следующих участках:

  • в западном направлении по ул. Шаляпина – от ул. Бауыржана Момышулы до ул. Яссауи;
  • в южном направлении по ул. Бауыржана Момышулы – от ул. Шаляпина до ул. Аманжол.
Перекрытие участков улицы Шаляпина в Алматы: что нужно знать водителям, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 16:14

Фото: Управление энергетики и водоснабжения Алматы

"В связи с перекрытием временно будут изменены схемы движения четырех маршрутов – №4, №15, №137 и №226. Объезд указанного участка будет осуществляться по пр. Абая. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим планировать свой маршрут заранее".Управление энергетики и водоснабжения акимата Алматы

Ранее было объявлено о перекрытии бульвара им. Бухар Жырау в Алматы.

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