"Крышевал" казино и сбежал: Казахстан добился экстрадиции экс-силовика из Турции

В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали Zakon.kz об экстрадиции из Турции бывшего сотрудника правоохранительного органа, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, еще в 2015-2016 годах подозреваемый, занимая руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области, систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.

Тогда фигуранту удалось скрыться. Он находился в международном розыске 7 лет.

В январе 2024 года разыскиваемого задержали в турецком городе Измире и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на Родину для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что другие участники преступной группы уже осуждены к различным срокам лишения свободы.

"За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет с конфискацией имущества". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

