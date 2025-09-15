#АЭС в Казахстане
События

"Крышевал" казино и сбежал: Казахстан добился экстрадиции экс-силовика из Турции

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 09:44 Фото: pexels
В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали Zakon.kz об экстрадиции из Турции бывшего сотрудника правоохранительного органа, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, еще в 2015-2016 годах подозреваемый, занимая руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области, систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.

Тогда фигуранту удалось скрыться. Он находился в международном розыске 7 лет.

В январе 2024 года разыскиваемого задержали в турецком городе Измире и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на Родину для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что другие участники преступной группы уже осуждены к различным срокам лишения свободы.

"За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет с конфискацией имущества".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

8 сентября в Генпрокуратуре рассказывали о другой экстрадиции из Турции. Тогда там поймали казахстанца, обманувшего автолюбителей на 70 млн тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
