Землетрясение почувствовали жители области Жетысу: были ли выявлены разрушения

Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС РК 4 октября после ощутимого землетрясения провели мониторинг состояния русел рек, гидротехнических сооружений, а также оползнеопасных и селеопасных участков в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, дополнительно был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

По данным ведомства, повреждений не выявлено, все объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало, обстановка остается стабильной.

Ранее, 4 октября в 17:42, на территории Казахстана были зафиксированы подземные толчки. Очаг землетрясения находился в 209 километрах на северо-восток от Алматы. Согласно расчетам сейсмологов, интенсивность составила 2 балла в городе Текели Жетысуской области и 2 балла в поселке Карабулак Ескельдинского района.

В МЧС уточнили, что данных о последствиях землетрясения, которые могли бы повлиять на безопасность населения и инфраструктуры, не поступало.