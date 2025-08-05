Землетрясение на юге Казахстана: были ли зафиксированы разрушения

Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС РК 5 августа после землетрясения провели мониторинг русел рек, гидротехнических сооружений, а также оползнеопасных и селеопасных участков, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, был выполнен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

По данным ведомства, повреждений не обнаружено – все объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 5 августа 2025 года в 18:44 по времени Астаны зафиксировано землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался на территории Кыргызстана. По данным сейсмологов, расчетная интенсивность в населенных пунктах Казахстана составила 2 балла.

Толчки ощутили жители Жамбылской, Туркестанской областей и города Шымкента, в частности, в населенных пунктах Мерке, Кулан, Тараз, Сарыкемер, Бауыржан Момышулы, Аса, Тюлькубас, Ленгер, Кордай, Манкент, Сайрам, Аксукент, Шу, Каратау, Толе Би, Казыгурт, Сарыагаш, Абай и Темирлановка.

