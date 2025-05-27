Землетрясение в Жетысу: специалисты "Казселезащиты" разрушений не выявили

Специалистами ГУ "Казселезащита" МЧС РК 2 мая после землетрясения проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.





"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 27 мая 2025 года в 19:51 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился на территории Казахстана, в области Жетысу. Согласно расчетам, интенсивность ощутимости в районе сейсмостанции Капал-Арасан составила два балла.

