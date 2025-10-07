#АЭС в Казахстане
События

В Алматы частный сектор уже шесть лет заливает водой из канализации

Частный дом, частные дома, частный участок, частные участки, коттеджи, дачные районы, дачный район, дачные участки, дачный участок, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 09:32 Фото: Zakon.kz
В микрорайоне Шапагат Алматы частные дома заливает водой, которая льется прямо из унитазов. Люди жалуются: их постоянно топит уже на протяжении шести лет. При этом вода проникает не только в строения: бурные потоки текут по дорогам, дворам и огородам, сообщает Zakon.kz.

Из-за этого, уверяют горожане, по их району практически невозможно ни пройти, ни проехать. А жилье пришло в негодность. Проблемы якобы начались после того, как там проложили новую канализацию.

Так, многодетная мать-одиночка Мадина Аркенова взяла в кредит 300 тысяч тенге. Деньги пошли на внеплановый ремонт. Ее дом топит практически каждый день. Недавно вода размыла стены, из-за чего посыпалась штукатурка. Женщина жалуется: из-за постоянной сырости у детей началась аллергия.

По словам женщины, то же самое и в соседних домах.

Как говорится в репортаже телеканала "КТК", все происходит на одной из главных улиц микрорайона.

Пять лет назад здесь положили асфальт. Жители вспоминают: новой дороге радовались недолго – спустя месяц коммунальщики принялись делать канализацию и снова все перерыли. Теперь пройти без сапог невозможно. Проехать не могут даже легковушки.

К примеру, жительница Арзигуль Амраева каждый месяц тратит на ремонт своего внедорожника 150 тысяч тенге. Жалуется, что машина просто не выдерживает таких дорог. А после очередной попытки преодолеть полосу препятствий придется менять еще и лобовое стекло.

Люди уверены: причина их бед – некачественная канализация. Тонкие трубы не выдерживают напора и регулярно лопаются. Жители неоднократно жаловались в акимат.

И недавно в их микрорайоне даже появилась строительная техника.

"В Алатауском районе запланировано проведение ремонтных работ на 136 улицах. На сегодняшний день работы завершены на 92 улицах. В том числе в микрорайоне Шапагат – на 26 улицах, что составляет 15 километров. В настоящее время работы продолжаются. С 6 октября начнется асфальтирование. Полностью работы будут завершены до 15 ноября".Кайнар Молдажан, гл. специалист отдела развития улично-дорожной сети Алматы

Многие устали ждать решения – жильцы начали продавать дома и уезжать. На улицах множество объявлений о продаже недвижимости.

2 октября 2025 года мы рассказывали, что по улице Курдайская в Алматы под тяжестью многотонного грузовика дорожное покрытие не выдержало и часть машины ушла под землю. Этот инцидент зафиксировали очевидцы на видео.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
