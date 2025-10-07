Часть районов Астаны 8 октября останется без света, воды и отопления

В Астане 8 октября запланированы временные отключения коммунальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 октября сообщили в городской службе iKomek 109.



Уточняется, что перебои связаны с проведением плановых и технических работ на инженерных сетях. В этот день в разных районах города будет приостановлена подача воды, электроэнергии, отопления и горячего водоснабжения.

Так, с 10:00 до 21:00 без воды останутся жители по адресу Сарыарка, 21 – в связи с ремонтом водопровода диаметром 150 миллиметров. Также с 8:00 до 16:30 запланированы работы по установке запорной арматуры и проведению гидравлических испытаний, из-за чего временно отключат отопление и горячую воду на улицах Потанина, Молдагулова, Затаевича, Карауыл, Кенсаз, Буйрат, Карашыганак, Абай, Женис и Таскескен.

Кроме того, временно будет прекращена подача электроэнергии в ряде жилых массивов – Балкаш, Таха Хусейн, Карбышев, Медеу, Сарыарка, Аккент, Майковский, Тереккулы и других. Причина – обрезка деревьев, замена оборудования и обслуживание линий электропередачи.

В iKomek 109 призвали жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать день с учетом графика отключений.

А ранее сообщалось, что небо над Астаной озарило суперлуние. Жители поделились завораживающими кадрами.