Краснокнижные куланы освоили территорию резервата "Алтын Дала" в Костанайской области

Краснокнижных куланов привезли год назад из национального парка "Алтын Эмель" в области Жетысу в "Алтын Дала" в Костанайской области. Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана рассказала о том, как животные освоились на новом месте, сообщает Zakon.kz.

Сначала куланы провели год в загонах Центра реинтродукции копытных под наблюдением специалистов, а сейчас успешно адаптировались к новым природным условиям.

На куланах установлены ошейники и бирки с GPS передатчиками для отслеживания их передвижений и обеспечения охраны.

Куланы исчезли с территории Казахстана более 100 лет назад в результате браконьерства, утраты мест обитания и конкуренции с домашним скотом. С 2017 года идет работа над возвращением этого редкого вида степных и полупустынных экосистем. Ежегодные перевозки из других регионов Казахстана постепенно формируют и укрепляют новую популяцию куланов в Центральном Казахстане.

