Фотограф из Алматы поразил кадрами редких птиц в городе
Фото: pxhere
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко разместил новое видео, порадовав армию ценителей его творчества. Мастер снял для подписчиков почти кино о жизни одной из самых известных птиц, живущих по соседству с человеком, сообщает Zakon.kz.
Ролик он разместил 6 ноября 2024 года на странице в Instagram.
По его словам, воробьи стали очень редкими птицами в городе.
Хотя раньше, продолжил фотограф, воробьи были самыми распространенными птицами наряду с голубями.
"Снял для вас милое видео, с полетами, прыжками, завтраком и утренними процедурами пернатых. Очень забавные птички".Дмитрий Доценко
Впрочем, комментаторы, как обычно, разделились во мнениях. Если живущие за пределами города рассказывают, что видят птиц часто, то городские жители отмечают иную картину.
- Целый фильм про воробьев, засмотрелась, так мило, спасибо.
- Очень классное видео. Птица пугливая, шустрая, верткая. Сложно ухватить кадр.
- Милотюши, вот так на видео только и можно рассмотреть.
- Как мы по ним скучаем!
- Мои любимцы с детства. Так горько, что в центре их теперь не увидеть. Хотя пусть будут там, где им хорошо.
- Я думала, что их уже совсем нет.
- Маленькие воробушки! Их стало заметно меньше, а также милых ласточек. А вот голубей и шумных афганских скворцов развелось очень много.
Ранее снимки Доценко золотой осени в Алматы высоко оценили в Сети.
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