Фотограф из Алматы поразил кадрами редких птиц в городе

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко разместил новое видео, порадовав армию ценителей его творчества. Мастер снял для подписчиков почти кино о жизни одной из самых известных птиц, живущих по соседству с человеком, сообщает Zakon.kz.

Ролик он разместил 6 ноября 2024 года на странице в Instagram.

По его словам, воробьи стали очень редкими птицами в городе.

Хотя раньше, продолжил фотограф, воробьи были самыми распространенными птицами наряду с голубями.

"Снял для вас милое видео, с полетами, прыжками, завтраком и утренними процедурами пернатых. Очень забавные птички". Дмитрий Доценко

Впрочем, комментаторы, как обычно, разделились во мнениях. Если живущие за пределами города рассказывают, что видят птиц часто, то городские жители отмечают иную картину.

Целый фильм про воробьев, засмотрелась, так мило, спасибо.

Очень классное видео. Птица пугливая, шустрая, верткая. Сложно ухватить кадр.

Милотюши, вот так на видео только и можно рассмотреть.

Как мы по ним скучаем!

Мои любимцы с детства. Так горько, что в центре их теперь не увидеть. Хотя пусть будут там, где им хорошо.

Я думала, что их уже совсем нет.

Маленькие воробушки! Их стало заметно меньше, а также милых ласточек. А вот голубей и шумных афганских скворцов развелось очень много.

Ранее снимки Доценко золотой осени в Алматы высоко оценили в Сети.