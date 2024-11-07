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Фотограф из Алматы поразил кадрами редких птиц в городе

воробей, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 13:04 Фото: pxhere
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко разместил новое видео, порадовав армию ценителей его творчества. Мастер снял для подписчиков почти кино о жизни одной из самых известных птиц, живущих по соседству с человеком, сообщает Zakon.kz.

Ролик он разместил 6 ноября 2024 года на странице в Instagram.

По его словам, воробьи стали очень редкими птицами в городе.

Хотя раньше, продолжил фотограф, воробьи были самыми распространенными птицами наряду с голубями.

"Снял для вас милое видео, с полетами, прыжками, завтраком и утренними процедурами пернатых. Очень забавные птички".Дмитрий Доценко

Впрочем, комментаторы, как обычно, разделились во мнениях. Если живущие за пределами города рассказывают, что видят птиц часто, то городские жители отмечают иную картину.

  • Целый фильм про воробьев, засмотрелась, так мило, спасибо.
  • Очень классное видео. Птица пугливая, шустрая, верткая. Сложно ухватить кадр.
  • Милотюши, вот так на видео только и можно рассмотреть.
  • Как мы по ним скучаем!
  • Мои любимцы с детства. Так горько, что в центре их теперь не увидеть. Хотя пусть будут там, где им хорошо.
  • Я думала, что их уже совсем нет.
  • Маленькие воробушки! Их стало заметно меньше, а также милых ласточек. А вот голубей и шумных афганских скворцов развелось очень много.

Ранее снимки Доценко золотой осени в Алматы высоко оценили в Сети.

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