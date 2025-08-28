Бопешка, степной орел и филин: как жительница Актау выхаживает хищных птиц

Жительница Актау Наталья Инасаридзе уже много лет занимается реабилитацией птиц. В детстве она подбирала выпавших из гнезда птенцов воробьев, выхаживала и отпускала. С возрастом увлечение стало серьезнее – соколы, орлы, беркуты.

У Натальи на реабилитации побывали уже больше 20 хищных птиц, сообщает Zakon.kz.

Наталья Инасаридзе с детства мечтала стать ветеринаром, однако по определенным причинам не смогла получить эту профессию. Но увлечение животными никуда не делось. Наталья получила диплом фелинолога (специалист по кошкам. – Прим.ред.), поэтому знает основы ветеринарии. Это и помогает ей в увлечении.

Первой спасенной птицей стала пустельга. Это небольшая хищная птица из отряда соколообразных. Эти птицы часто гнездятся на крышах многоэтажек в Актау: из гнезд выпадают птенцы, взрослые птицы иногда бьются об оконные стекла, а зимой они могут замерзать.

Фото из личного архива Натальи Инасаридзе

"Сняли рентген, все кости были целы. Пустельга была сильно замерзшей, несколько дней у меня пожила, отогрелась, и я ее выпустила. Рассказала друзьям. Теперь, если кто-то находит птицу, несут ее ко мне. Бывает, что люди сами начинают выхаживать найденных птенцов. В этом случае я рекомендую хотя бы посмотреть в интернете, как это делается. Птенцов пытаются кормить говядиной, куриным филе, тем самым вредят птице. В моем случае у меня всегда есть заморозка специального микса, замороженные кормовые мыши, перепела, суточные цыплята", – рассказывает Наталья Инасаридзе.

После этого случая Наталья связалась с реабилитационными центрами для птиц в разных странах, просила советов по кормлению и реабилитации, уходу и содержанию, училась у волонтеров. Тогда же у себя в квартире соорудила присаду (шест для птиц), сделала опутенки (путы для птицы), поставила небольшой вольер. Так появилась временная передержка. За все время тут побывали более 20 птиц. Правда, двух птиц, попавших к Наталье в тяжелом состоянии, спасти так и не удалось.

Фото из личного архива Натальи Инасаридзе

"У одной птицы была тяжелая рана под крылом, которая не затягивалась. В Актау нет газового наркоза, а обычный ветеринарный наркоз птицы не переносят. Пытались совместно с ветеринарным хирургом место обезболить, но птица умерла от болевого шока. Второй случай, это когда птица попала ко мне с застарелым переломом крыла, начался некроз. Необходимо было ампутировать крыло, но мы не успели – птица умерла. После этих случаев птиц, которые очень сильно повреждены, я сразу везу на усыпление". Наталья Инасаридзе

Всего за это время через руки Натальи прошли и соколы, и пустельга, и филины. После реабилитации Наталья выпускает их на волю в степь, либо по местонахождению гнезда. Недавно на передержку принесли степного орла. Птица почти месяц жила на месторождении, там ее кормили, однако работники решили привезти ее в город на лечение.

"У него проблема с глазом. Вообще, для хищников острое зрение очень важно. До этого у меня пустельга, у нее тоже были какие-то проблемы с глазом – она пролетала несколько метров и садилась. Если зрение подводит, то эти птицы плохо ориентируются. Орел, которого мне привезли, постоянно щурит глаз, значит, он его беспокоит. Если бы это была легкая травма, она бы давно затянулась, но он уже прилетел на месторождение с такими повреждениями. Возможно, алматинский зоопарк возьмет этого орла. В дикой природе он уже не выживет – ему нужен просторный вольер, уход и лечение. В условиях своей квартиры такую огромную птицу я долго держать не смогу". Наталья Инасаридзе

Самым маленьким "пациентом" Натальи стал птенец пустельги. Птицу назвали Бопешка – она еще не умела летать, ее подобрали, когда она выпала из гнезда. Прожила Бопешка у Натальи больше месяца.

"Я ее приручила, думала – пусть у меня остается, но потом все же решила выпустить. Пока я ехала на машине в степь, трижды менялась погода, и я несколько раз думала вернуться домой. Когда заехала за скалу, ни ветра, ни дождя не было, но Бопешка сильно испугалась, начала кричать. Сердце дрогнуло, говорю ей – поехали домой! Но потом она начала проявлять интерес, и я приняла окончательное решение – выпустить. Сначала я ее подкидывала, чтобы она поняла, что значит летать. А когда увидела, что она ловит ветер, срезала опутенки и выпустила. Она покружила надо мной несколько минут и улетела. Приехала я домой с тремя синяками на руке от этих мелких лапок", – делится Наталья своими эмоциями.

У нее особая любовь именно к хищным птицам. Она считает их очень умными. Воробей ничего не поймет, а вот сокол и орел понимают многое. Они быстро схватывают, когда их приручаешь. Это подтвердят и те, кто специально держит таких птиц для охоты.

"Если я хочу, чтобы птица села мне на руку, я надеваю опутенки и каждое кормление стараюсь ее брать в руки. И когда я в следующий раз подношу перчатку, птица понимает, что сейчас ее будут кормить, и сама переходит на руку. А попробуйте поднести перчатку к клетке с воробьем – там будет бесконечный полет по клетке, он будет метаться и чирикать. Да, и если выпустить воробья, то он червяка вам не принесет, в отличие от хищных птиц, которых используют для охоты. При этом, даже в вольерах у хищников сохраняется охотничий инстинкт. У меня живет белочка – она уже старая, доживает свой век. Так на нее все птицы реагируют. Никогда не будет такого, чтобы они "дружили клетками". Наталья Инасаридзе

Конечно, жители приносят и других птиц. Например, перепелок – их часто находят в городе. На днях Наталье позвонили три человека и попросили забрать птиц – воробья, голубя и перепелку. Сначала спасительница пернатых сказала, что не сможет по всему городу собирать птиц. Но оказалось, что это одна и та же птица, просто люди называли ее по-разному. Перепелка была сильно напугана, и забилась в угол подъезда. После того, как она после нескольких часов пребывания у Натальи пришла в себя, она ее выпустила.

Волонтеры из Астаны предложили Наталье создать в Актау реабилитационный центр для птиц. Но, по ее словам, одной ей не справиться, нужны энтузиасты, помощники, ветеринары, лаборатория, клетки и вольеры, так как в одной клетке нельзя содержать по несколько птиц – у каждой может быть своя инфекция.

"Конечно, я одна не потяну. У меня дети, основная работа – я работаю логистом, да и боюсь, что знаний мне не хватит. Но у меня в планах – окольцовывание птиц, которые попадают ко мне. Идея пришла после того, как я выпустила сокола, а когда ехала обратно, то увидела сбитую птицу. Возможно, это был не мой сокол, но, если бы у него было кольцо, то я бы знала, что в этой локации птиц выпускать опасно. Сейчас я выпускаю птиц возле заповедника примерно в 100 км от Актау". Наталья Инасаридзе

Раньше у Натальи дома жили даже сурикаты и хамелеоны. Однако во время второй беременности у нее началась сильная аллергия, и животных пришлось отдать в добрые руки другим людям.