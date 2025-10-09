МИД Казахстана сообщил о важных изменениях для выезжающих в Египет, Латвию и Россию

Министерство иностранных дел Казахстана 9 октября распространило информацию об изменениях в порядке въезда граждан Республики Казахстан в ряд стран, включая Египет, Латвию, Мексику и Россию, сообщает Zakon.kz.

Латвия

Согласно официальным данным МИД Латвийской Республики, с 1 сентября 2025 года вступил в силу новый порядок въезда.Теперь граждане Казахстана, не имеющие латвийской визы или вида на жительство, обязаны не позднее чем за 48 часов до въезда подать сведения через портал eta.gov.lv.

В анкете необходимо указать цель поездки, даты, маршрут, контакты, а также сведения о службе в госструктурах путешественника и его родственников. За непредоставление или ложные данные предусмотрена административная ответственность – штраф до 2000 евро. Исключение сделано для дипломатов и лиц, совершающих краткосрочные служебные поездки.

Египет

Посольство Арабской Республики Египет сообщает, что с 1 октября 2025 года изменились визовые требования для граждан Казахстана. Лица моложе 21 года не смогут въехать в страну без сопровождения одного из родителей. Туристы старше 21 года, направляющиеся в Шарм-эш-Шейх на срок до 15 дней, могут оформить визу по прибытии в аэропорту.

Тем, кто планирует поездки в Каир, Хургаду и другие города Египта, необходимо получить визу заранее в посольстве Египта в Казахстане.

Мексика

Национальный институт миграции Мексики подтвердил, что граждане Казахстана могут въезжать без визы, если у них есть действующая многократная виза США, Канады, Великобритании, Японии или страны Шенгенской зоны. Пребывание без мексиканской визы разрешено до 180 дней в целях туризма, транзита или деловых визитов без получения дохода. При отсутствии указанных виз необходимо оформить национальную мексиканскую визу в консульстве.

Россия

Согласно российскому законодательству, с декабря 2024 года в стране проводится эксперимент по внедрению новых правил въезда иностранных граждан, включая граждан Казахстана. Первый этап действует до 30 июня 2026 года и предусматривает сбор биометрических данных в аэропортах Москвы и пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области.

Второй этап начнется 30 июня 2025 года и будет распространяться на все пункты пропуска. Иностранные граждане смогут добровольно направлять сведения о целях въезда через мобильное приложение "ruID" не позднее чем за 72 часа до прибытия.

Эксперимент не распространяется на дипломатов, сотрудников международных организаций и детей до 6 лет.

