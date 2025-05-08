#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Политика

Конфликт Индии и Пакистана: МИД Казахстана сделал важное заявление

МИД выразил обеспокоенность в связи с нарастающим обострением ситуации между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 20:57 Фото: gov.kz
Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокую обеспокоенность в связи с нарастающим обострением ситуации между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан, сообщает Zakon.kz.

Ведомство призвало все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации ситуации.

"Казахстан неизменно выступает за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН", – говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин в кулуарах Сената прокомментировал ситуацию с возможной эвакуацией казахстанцев на фоне эскалации отношений между Индией и Пакистаном

Отметим, что Индия готовится к ответному удару после ракетной атаки по Пакистану. Индия запустила ракеты по контролируемому Пакистаном Кашмиру и пакистанской территории в нескольких местах в среду утром. Общее число погибших возросло примерно до 31 человека. Пакистан заявил, что в ответ сбил несколько индийских самолетов, включая три истребителя топ-линии. Два самолета упали на деревни в индийском Кашмире. Один упал в северном штате Пенджаб.

Напряжение между Индией и Пакистаном резко возросло после террористической атаки, в ходе которой боевики убили 26 человек, в основном индийских индуистских туристов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Токаев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем
Политика
20:34, Сегодня
Токаев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем
Что Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьером Мьянмы в Москве
Политика
19:46, Сегодня
Что Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьером Мьянмы в Москве
Казахстан с официальным визитом посетит наследный принц Абу-Даби
Политика
19:31, Сегодня
Казахстан с официальным визитом посетит наследный принц Абу-Даби
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: