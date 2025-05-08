Конфликт Индии и Пакистана: МИД Казахстана сделал важное заявление

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокую обеспокоенность в связи с нарастающим обострением ситуации между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан, сообщает Zakon.kz.

Ведомство призвало все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации ситуации.

"Казахстан неизменно выступает за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН", – говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин в кулуарах Сената прокомментировал ситуацию с возможной эвакуацией казахстанцев на фоне эскалации отношений между Индией и Пакистаном

Отметим, что Индия готовится к ответному удару после ракетной атаки по Пакистану. Индия запустила ракеты по контролируемому Пакистаном Кашмиру и пакистанской территории в нескольких местах в среду утром. Общее число погибших возросло примерно до 31 человека. Пакистан заявил, что в ответ сбил несколько индийских самолетов, включая три истребителя топ-линии. Два самолета упали на деревни в индийском Кашмире. Один упал в северном штате Пенджаб.

Напряжение между Индией и Пакистаном резко возросло после террористической атаки, в ходе которой боевики убили 26 человек, в основном индийских индуистских туристов.