События

Реку засыпали мусором: как в Алматинской области борются за спасение Теренкары

река Теренкара, Алматинская область, мусор, суд , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 18:47 Фото: акимат Алматинской области
Материалы по факту загрязнения и засыпки русла реки Теренкара в Илийском районе направлены в суд для принудительной рекультивации земель, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата Алматинской области, собственник участка в селе Туймебаев самовольно провел выравнивание территории, частично засыпав природное русло реки строительными и бытовыми отходами. Эти действия изменили глубину и сократили русло, что создает риски для местной экосистемы и жителей.

"Работа по наведению порядка и восстановлению русла продолжается. Контроль со стороны акимата будет усилен", – отметили в акимате.

Как уточнили в акимате, вопрос был поднят еще в 2024 году главой сельского округа Бахтияром Касымбеком, который неоднократно обращался в надзорные и профильные органы. Благодаря его обращениям нарушения получили официальную оценку контролирующих структур.

По итогам проверки Департамента экологии по Алматинской области в 2025 году собственнику участка был назначен штраф в размере 275 тыс. тенге и выдано предписание об устранении нарушений, однако оно не исполнено.

Несмотря на это, прокуратура привлекла самого акима сельского округа к административной ответственности за ненадлежащее реагирование. Бахтияр Касымбек намерен обжаловать решение, подчеркнув, что именно по его инициативе вопрос дошел до судебного разбирательства.

Вся документация по делу направлена в Балкаш-Алакольскую бассейновую инспекцию, Департамент экологии и Департамент по управлению земельными ресурсами по Алматинской области.

Река Теренкара – левый приток реки Кіші Алматы, впадающий в Капшагайское водохранилище. Ее протяженность в пределах Ащыбулакского сельского округа составляет 17 км, водоохранная зона – 120 м. Экологи предупреждают, что любое вмешательство в природное русло может нанести серьезный ущерб окружающей среде.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров удивил заплывом в запретном озере Казахстана.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
