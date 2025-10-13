Токаев освободил от должности Данияра Сарекенова

Данияр Сарекенов освобожден от должности посла Казахстана в Словении, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ сегодня, 13 октября 2025 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Сарекенов Данияр Кабидоллаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Словения", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в понедельник.

Данияр Сарекенов занимал должность посла РК в Словении с сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что распоряжением президента Акан Рахметуллин освобожден от должности первого замминистра иностранных дел. На этом посту его сменил Ержан Ашикбаев.