Токаев освободил от должности Данияра Сарекенова

Данияр Сарекенов освобожден от должности посла Казахстана в Словении, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ сегодня, 13 октября 2025 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
"Указом главы государства Сарекенов Данияр Кабидоллаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Словения", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в понедельник.
Данияр Сарекенов занимал должность посла РК в Словении с сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что распоряжением президента Акан Рахметуллин освобожден от должности первого замминистра иностранных дел. На этом посту его сменил Ержан Ашикбаев.
