События

"Священным золотом степи" в Илийской долине заворожил казахстанцев известный фотограф

осень в Илийской долине, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 22:06 Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко поделился с казахстанцами новой серией снимков. В этот раз он решил показать осеннюю пору в Илийской долине. Особенно его поразили туранги – вид тополя, который легко приспосабливается к условиям жаркого и засушливого климата, сообщает Zakon.kz.

Осенние туранги в Instagram он назвал священным золотом степи.

"Каждую осень в Илийской долине наступает удивительное время, когда в сухой степи загораются осенними нарядами величественные деревья туранги. Их насыщенно-золотой цвет видно за сотни метров – настоящее украшение осенней степи. Туранга – это реликтовый пустынный тополь, священное дерево для степных народов. Его корни уходят на глубину до 20 м, добывая воду даже в безводье, а в знойную жару его тень спасает путников", – подписал пост Доценко.

Он также отметил, что особенно ему понравился "контраст голубого неба, яркой листвы и изогнутых стволов туранги", которые ему напоминают огромные баобабы.

"На некоторых кадрах удалось захватить и дальние панорамы гор Джунгарского Алатау, благодаря чему пейзажи получились многоплановыми и объемными. Все снимки я сделал на свой новый смартфон. (...) Когда времени мало, смартфон действительно выручает. Но главное: я поймал себя на мысли, что, гуляя среди этих древних деревьев со смартфоном в руке, я меньше отвлекаюсь на технику и больше погружаюсь в сам процесс: ищу ракурс, чувствую природу и атмосферу места. Вот такие неожиданные плюсы мобильной фотографии", – резюмировал фотограф.

Казахстанцы признались, что осенние снимки их буквально заворожили:

– У вас не только красивые фотографии, но и сопровождение в виде интересных рассказов. Красота в глазах смотрящего! Спасибо за ваше творчество!

– Каждое фото – шедевр! Увидеть всю эту красоту и показать нам – ваше мастерство и талант!

– Здорово! Не листья, а переливы золота, красота!

– Фотографии просто завораживают!

Ранее Доценко заснял волшебный момент, как Млечный Путь появился над горным массивом Келиншектау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
