"Священным золотом степи" в Илийской долине заворожил казахстанцев известный фотограф

Осенние туранги в Instagram он назвал священным золотом степи.

Он также отметил, что особенно ему понравился "контраст голубого неба, яркой листвы и изогнутых стволов туранги", которые ему напоминают огромные баобабы.

Казахстанцы признались, что осенние снимки их буквально заворожили:

– У вас не только красивые фотографии, но и сопровождение в виде интересных рассказов. Красота в глазах смотрящего! Спасибо за ваше творчество!

– Каждое фото – шедевр! Увидеть всю эту красоту и показать нам – ваше мастерство и талант!



– Здорово! Не листья, а переливы золота, красота!

– Фотографии просто завораживают!