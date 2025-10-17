В Алматы внедрят новый формат уборки улиц

Аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил коммунальное предприятие ГКП на ПХВ "Алматы Тазалық" и ознакомился с планами по расширению объема уборки и благоустройства городской территории, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе городского акимата, в ходе посещения были представлены планы предприятия на 2026 год, предусматривающие комплексное содержание улично-дорожной сети и зеленых насаждений по принципу "от фасада до фасада".

Такой подход позволит одной организации отвечать за уборку дорожного полотна, тротуаров, арыков, а также уход за зелеными зонами и буферными территориями.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По информации предприятия, в 2026 году зона обслуживания "Алматы Тазалық" увеличится с 15 до 26 млн кв. м.

В перечень войдут 687 магистральных улиц общей протяженностью 1180 км. Для обеспечения качественного содержания городской инфраструктуры планируется расширение штата специалистов – озеленителей, аграриев, арбористов и дендрологов, а также закуп 319 единиц специализированной техники.

Отмечено, что существующие тарифы на содержание улично-дорожной сети были рассчитаны по базовым ценам 2001 года и корректировались только на уровень инфляции, несмотря на значительный рост стоимости материалов и ресурсов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На сегодня ведутся работы по разработке и обновлению тарифов на содержание улично-дорожной сети и зеленых зон. Разработкой занимается Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт. Аким города поручил до конца ноября завершить данную работу и вынести на утверждение маслихата для дальнейшего развития городской инфраструктуры и обеспечения качественной уборки". Пресс-служба акимата Алматы

Дархан Сатыбалды поручил обеспечить эффективную реализацию намеченных планов и особое внимание уделить качеству содержания городской инфраструктуры.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Необходимо переходить на обслуживание по принципу "от фасада до фасада", укреплять кадровый потенциал и внедрять современные подходы к благоустройству. Город обеспечивает коммунальные предприятия всем необходимым – теперь важно оправдать доверие и повысить уровень сервиса для жителей", – подчеркнул аким Алматы.

Кроме того, в целях повышения эффективности управления коммунальными службами и обеспечения прозрачности их деятельности в Алматы планируется внедрить единую цифровую платформу для мониторинга работы предприятий в режиме реального времени.

Система позволит отслеживать использование техники, анализировать эффективность работы подрядных организаций и оптимизировать распределение ресурсов. В дальнейшем планируется масштабирование проекта на другие городские службы с интеграцией в центр оперативного управления.

Ранее сообщалось, что в Алматы продолжаются рейды по проверке автомобилей с использованием передвижных экологических лабораторий.