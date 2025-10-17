#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
537.84
626.85
6.79
События

В Алматы внедрят новый формат уборки улиц

техника, уборка, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 10:35 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил коммунальное предприятие ГКП на ПХВ "Алматы Тазалық" и ознакомился с планами по расширению объема уборки и благоустройства городской территории, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе городского акимата, в ходе посещения были представлены планы предприятия на 2026 год, предусматривающие комплексное содержание улично-дорожной сети и зеленых насаждений по принципу "от фасада до фасада".

Такой подход позволит одной организации отвечать за уборку дорожного полотна, тротуаров, арыков, а также уход за зелеными зонами и буферными территориями.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По информации предприятия, в 2026 году зона обслуживания "Алматы Тазалық" увеличится с 15 до 26 млн кв. м.

В перечень войдут 687 магистральных улиц общей протяженностью 1180 км. Для обеспечения качественного содержания городской инфраструктуры планируется расширение штата специалистов – озеленителей, аграриев, арбористов и дендрологов, а также закуп 319 единиц специализированной техники.

Отмечено, что существующие тарифы на содержание улично-дорожной сети были рассчитаны по базовым ценам 2001 года и корректировались только на уровень инфляции, несмотря на значительный рост стоимости материалов и ресурсов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На сегодня ведутся работы по разработке и обновлению тарифов на содержание улично-дорожной сети и зеленых зон. Разработкой занимается Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт. Аким города поручил до конца ноября завершить данную работу и вынести на утверждение маслихата для дальнейшего развития городской инфраструктуры и обеспечения качественной уборки".Пресс-служба акимата Алматы

Дархан Сатыбалды поручил обеспечить эффективную реализацию намеченных планов и особое внимание уделить качеству содержания городской инфраструктуры.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Необходимо переходить на обслуживание по принципу "от фасада до фасада", укреплять кадровый потенциал и внедрять современные подходы к благоустройству. Город обеспечивает коммунальные предприятия всем необходимым – теперь важно оправдать доверие и повысить уровень сервиса для жителей", – подчеркнул аким Алматы.

Кроме того, в целях повышения эффективности управления коммунальными службами и обеспечения прозрачности их деятельности в Алматы планируется внедрить единую цифровую платформу для мониторинга работы предприятий в режиме реального времени.

Система позволит отслеживать использование техники, анализировать эффективность работы подрядных организаций и оптимизировать распределение ресурсов. В дальнейшем планируется масштабирование проекта на другие городские службы с интеграцией в центр оперативного управления.

Ранее сообщалось, что в Алматы продолжаются рейды по проверке автомобилей с использованием передвижных экологических лабораторий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Дархан Сатыбалды проверил готовность коммунальных служб Алматы к зимнему периоду
19:47, 16 октября 2025
Дархан Сатыбалды проверил готовность коммунальных служб Алматы к зимнему периоду
Аким Алматы ознакомился с деятельностью промышленных предприятий Жетысуского района
17:56, 30 августа 2025
Аким Алматы ознакомился с деятельностью промышленных предприятий Жетысуского района
Полиция Алматы усилит контроль: новые авто, техника и еще больше видеокамер
00:37, 18 сентября 2025
Полиция Алматы усилит контроль: новые авто, техника и еще больше видеокамер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: