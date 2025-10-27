#АЭС в Казахстане
События

Синоптики предупредили о непогоде в Астане и 14 областях РК

, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 17:28
"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение в Астане и 14 регионах Казахстана на 28 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. В горных районах области порывы ветра до 20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге области высокая пожарная опасность.

В Таразе утром и днем ожидается гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. На западе, северо-востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актау ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. В горных районах области порывы ветра до 20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, востоке области порывы ветра до 20 м/с.

В Уральске ночью и утром ожидается туман. Порывы ветра до 20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

В Атырау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В Актюбинской области ветер юго-восточный, восточный, ночью в центре, днем на севере, западе области порывы ветра до 18 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

По области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. На юге, юго-западе области порывы ветра до 20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 28 октября.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
