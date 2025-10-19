Двое мужчин провели ночь в степи Атырауской области, пытаясь доехать до соседнего села

19 октября 2025 года спасатели Атырауской области пришли на помощь двум мужчинам, которые застряли в степи на автомобиле Lada Priora, сообщает Zakon.kz.

Мужчины пробыли в степи всю ночь – выехали из села Макат в направлении села Карабау вечером 18 октября, о пропаже родственники заявили на утро следующего дня.

Оказалось, что их транспортное средство застряло в степи и самостоятельно выбраться они не смогли.

Пропавшие были найдены в 65 км от села Макат. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщили в МЧС.

Сегодня, 19 октября 2025 года, МЧС отмечает 30-летие.