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Пять компаний лишили лицензий в Астане

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 19:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Астане пять компаний лишились лицензии за выполнение некачественных строительно-монтажных работ и отклонение от проектной документации в нарушение государственных нормативов, сообщает Zakon.kz.

Во время внеплановых проверок Управление контроля и качества городской среды Астаны также выявило 426 нарушений и выдало 192 предписания на устранение допущенных нарушений.

"Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны по ч. 2 ст. 312 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан строительных лицензий лишены пять компаний", – уточняется в сообщении.

Список компаний, которые суд лишил строительных лицензий:

  1. ТОО "Пром Строй Гарант Кз" лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажными работами по подвидам возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включая капитальный ремонт и реконструкцию объектов, устройство инженерных сетей и систем, включающее ремонт и реконструкцию.
  2. TOO "Granite" лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажными работами по подвидам устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, специальные работы в грунтах.
  3. ТОО "Строительство зданий и сооружений" лишено лицензии на строительно-монтажные работы.
  4. TOO "Sheberbuild" лишено лицензии №23022845 от 18 октября 2023 года на занятие строительно-монтажными работами.
  5. ТОО "Астана-Көктем С" лишено лицензии №0000360 от 25 ноября 2022 года на занятие строительно-монтажными работами по подвидам возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе кровельные работы, устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов, специальные работы в грунтах, в том числе устройство оснований.

Ранее сообщалось, что после внеплановых проверок в Мангистауской области шесть строительных компаний лишились строительных лицензий.

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