Пять компаний лишили лицензий в Астане

В Астане пять компаний лишились лицензии за выполнение некачественных строительно-монтажных работ и отклонение от проектной документации в нарушение государственных нормативов, сообщает Zakon.kz.

Во время внеплановых проверок Управление контроля и качества городской среды Астаны также выявило 426 нарушений и выдало 192 предписания на устранение допущенных нарушений.

"Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны по ч. 2 ст. 312 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан строительных лицензий лишены пять компаний", – уточняется в сообщении.

Список компаний, которые суд лишил строительных лицензий:

ТОО "Пром Строй Гарант Кз" лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажными работами по подвидам возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включая капитальный ремонт и реконструкцию объектов, устройство инженерных сетей и систем, включающее ремонт и реконструкцию. TOO "Granite" лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажными работами по подвидам устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, специальные работы в грунтах. ТОО "Строительство зданий и сооружений" лишено лицензии на строительно-монтажные работы. TOO "Sheberbuild" лишено лицензии №23022845 от 18 октября 2023 года на занятие строительно-монтажными работами. ТОО "Астана-Көктем С" лишено лицензии №0000360 от 25 ноября 2022 года на занятие строительно-монтажными работами по подвидам возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе кровельные работы, устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов, специальные работы в грунтах, в том числе устройство оснований.

Ранее сообщалось, что после внеплановых проверок в Мангистауской области шесть строительных компаний лишились строительных лицензий.