#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
События

Директора филиала "Семей орманы" уволили за многочисленные нарушения

директора Семей орманы уволили за многочисленные нарушения, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 20:57 Фото: wikipedia/Семей орманы
Прокуратура Бородулихинского района области Абай выявила, что в филиал "Семей орманы" на работу принимали людей, ранее привлекавшихся к ответственности за незаконную рубку леса и хищение чужого имущества, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, водителем спецтехники наняли мужчину, лишенного водительских прав.

Также в филиале выявили факты незаконного изменения категории заготовленного леса в менее ценную, что повлекло снижение стоимости продукции.

"Вследствие ненадлежащей организации работы и бездействия руководства филиала, к концу 2024 года не была обеспечена реализация свыше четырех тысяч кубометров заготовленного леса на сумму более 80 млн тенге. Эти средства могли бы полностью покрыть налоговую задолженность предприятия в размере 75 млн тенге", – говорится в сообщении.

По акту надзора прокуратуры нарушения исправлены. Директору филиала объявили строгий выговор и впоследствии освободили от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что уволенная после скандала с детдомом "Баганашыл" чиновница получила новую руководящую должность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В резервате "Семей орманы" снова произошел пожар
19:16, 04 августа 2023
В резервате "Семей орманы" снова произошел пожар
Задержан директор филиала “Семей орманы”
08:36, 11 июля 2024
Задержан директор филиала “Семей орманы”
Система раннего обнаружения лесных пожаров внедряется в "Семей орманы"
19:16, 16 июня 2025
Система раннего обнаружения лесных пожаров внедряется в "Семей орманы"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: