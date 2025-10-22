Директора филиала "Семей орманы" уволили за многочисленные нарушения

Фото: wikipedia/Семей орманы

Прокуратура Бородулихинского района области Абай выявила, что в филиал "Семей орманы" на работу принимали людей, ранее привлекавшихся к ответственности за незаконную рубку леса и хищение чужого имущества, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, водителем спецтехники наняли мужчину, лишенного водительских прав. Также в филиале выявили факты незаконного изменения категории заготовленного леса в менее ценную, что повлекло снижение стоимости продукции. "Вследствие ненадлежащей организации работы и бездействия руководства филиала, к концу 2024 года не была обеспечена реализация свыше четырех тысяч кубометров заготовленного леса на сумму более 80 млн тенге. Эти средства могли бы полностью покрыть налоговую задолженность предприятия в размере 75 млн тенге", – говорится в сообщении. По акту надзора прокуратуры нарушения исправлены. Директору филиала объявили строгий выговор и впоследствии освободили от занимаемой должности. Ранее сообщалось, что уволенная после скандала с детдомом "Баганашыл" чиновница получила новую руководящую должность.

