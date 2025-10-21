Уволенная после скандала с детдомом "Баганашыл" чиновница получила новую руководящую должность

Бывшая руководитель Управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева получила должность главы Управления по развитию языков региона, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 октября 2025 года рассказали в пресс-службе акима области. Там отмечают, что Салтанат Беспаева – опытный специалист с многолетним стажем работы в сфере образования и культуры региона. Ранее она возглавляла областное управление образования, а также отдел образования Илийского района.

Родилась в 1975 году. Имеет высшее образование: в 1999 году окончила Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "Экономика и менеджмент в агропромышленном комплексе", в 2002 году — Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "Казахский язык и литература". В 2024 году получила степень магистра по специальности "Бизнес-администрирование" в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

Трудовую деятельность начала в 2000 году в средней школе имени Ыбырая Алтынсарина Енбекшиказахского района в должности учителя казахского языка. Позднее работала педагогом-организатором, заместителем директора по воспитательной работе, директором школы имени Мухтара Ауэзова.

В разные годы занимала руководящие должности в отделах образования и культуры Енбекшиказахского района, а также возглавляла управление образования Алматинской области и отдел образования Илийского района.

С 20 октября 2025 года Салтанат Беспаева приступила к исполнению обязанностей руководителя управления по развитию языков Алматинской области.

Летом 2025 года стало известно, что воспитанников детского дома "Баганашыл" решили переселить из предгорья Алматы в новое здание в Конаеве. Разгорелся скандал, в который в итоге вмешался президент. И переезд детей отменили, а в детский дом прибыла комиссия Администрации президента для служебного расследования ситуации. В августа стало известно, что после этой истории сразу три чиновника потеряли должности: заместитель акима области Болат Куренбеков, руководитель Управления образования Салтанат Беспаева и руководитель Управления внутренней политики Ерик Абитов.