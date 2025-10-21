#АЭС в Казахстане
События

Уволенная после скандала с детдомом "Баганашыл" чиновница получила новую руководящую должность

Салтанат Беспаева, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 13:29
Бывшая руководитель Управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева получила должность главы Управления по развитию языков региона, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 октября 2025 года рассказали в пресс-службе акима области. Там отмечают, что Салтанат Беспаева – опытный специалист с многолетним стажем работы в сфере образования и культуры региона. Ранее она возглавляла областное управление образования, а также отдел образования Илийского района.

Родилась в 1975 году. Имеет высшее образование: в 1999 году окончила Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "Экономика и менеджмент в агропромышленном комплексе", в 2002 году — Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "Казахский язык и литература". В 2024 году получила степень магистра по специальности "Бизнес-администрирование" в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

Трудовую деятельность начала в 2000 году в средней школе имени Ыбырая Алтынсарина Енбекшиказахского района в должности учителя казахского языка. Позднее работала педагогом-организатором, заместителем директора по воспитательной работе, директором школы имени Мухтара Ауэзова.

В разные годы занимала руководящие должности в отделах образования и культуры Енбекшиказахского района, а также возглавляла управление образования Алматинской области и отдел образования Илийского района.

С 20 октября 2025 года Салтанат Беспаева приступила к исполнению обязанностей руководителя управления по развитию языков Алматинской области.

Летом 2025 года стало известно, что воспитанников детского дома "Баганашыл" решили переселить из предгорья Алматы в новое здание в Конаеве. Разгорелся скандал, в который в итоге вмешался президент. И переезд детей отменили, а в детский дом прибыла комиссия Администрации президента для служебного расследования ситуации. В августа стало известно, что после этой истории сразу три чиновника потеряли должности: заместитель акима области Болат Куренбеков, руководитель Управления образования Салтанат Беспаева и руководитель Управления внутренней политики Ерик Абитов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
