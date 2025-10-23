Двое казахстанцев провернули криптоаферу на 32 тыс. долларов США

Более 100 казахстанцев вложились в финансовую пирамиду "Takorp" в Карагандинской области, специализирующуюся на криптовалюте, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 23 октября 2025 года рассказали, что подозреваемые организовали схему по привлечению денег под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс. долларов США с гарантией 100% доходности.

"Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6). Выплаты начислялись в криптовалюте USDT (стейблкоин, обеспеченный фиатными средствами и предназначенный для поддержания стоимости на уровне 1 доллара США. – Прим. ред.) и зависели от суммы вклада и количества привлеченных по реферальным ссылкам участников. Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах. В результате в пирамиду "Takorp" вовлечено 117 участников", – сообщили в АМФ.

С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью 32 тыс. долларов США.

В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

15 октября 2025 года сообщалось, что в Казахстане ликвидировали 130 незаконных криптообменников, используемых преступниками для отмывания доходов, по итогам проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT.