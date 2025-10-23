#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
События

Двое казахстанцев провернули криптоаферу на 32 тыс. долларов США

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 10:41 Фото: unsplash
Более 100 казахстанцев вложились в финансовую пирамиду "Takorp" в Карагандинской области, специализирующуюся на криптовалюте, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 23 октября 2025 года рассказали, что подозреваемые организовали схему по привлечению денег под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс. долларов США с гарантией 100% доходности.

"Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6). Выплаты начислялись в криптовалюте USDT (стейблкоин, обеспеченный фиатными средствами и предназначенный для поддержания стоимости на уровне 1 доллара США. – Прим. ред.) и зависели от суммы вклада и количества привлеченных по реферальным ссылкам участников. Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах. В результате в пирамиду "Takorp" вовлечено 117 участников", – сообщили в АМФ.

С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью 32 тыс. долларов США.

В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

15 октября 2025 года сообщалось, что в Казахстане ликвидировали 130 незаконных криптообменников, используемых преступниками для отмывания доходов, по итогам проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Вложи 30 – получи 2000 долларов": организаторы финпирамиды поплатились свободой
09:34, 31 июля 2025
"Вложи 30 – получи 2000 долларов": организаторы финпирамиды поплатились свободой
200 казахстанцев вложились в "зарубежный стартап", но на их деньги купили дорогие иномарки
09:40, 30 мая 2025
200 казахстанцев вложились в "зарубежный стартап", но на их деньги купили дорогие иномарки
Астанчанка продала недвижимость и вложилась в финпирамиду
11:44, 31 октября 2022
Астанчанка продала недвижимость и вложилась в финпирамиду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: