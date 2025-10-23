Впервые в Алматы арестовали дроппера по новой статье

Впервые в Алматы к уголовной ответственности и под стражу была взята женщина-дроппер – человек, предоставивший свои реквизиты мошенникам для обналичивания украденных средств, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции уточнили, что новая норма направлена на борьбу с финансовыми посредниками, через которых мошенники обналичивают и переводят похищенные средства.

По данным ДП, индивидуальный предприниматель предоставила свои регистрационные данные и QR-код неизвестным лицам.

Уже через указанные реквизиты впоследствии осуществлялись подозрительные переводы денежных средств, имеющие признаки участия в мошеннических схемах.

После оперативных действий женщина была помещена в изолятор временного содержания.

Исполняющий обязанности начальника Управления полиции Алатауского района Тимур Мулинов подчеркнул, что этот случай – первый в Алматы, когда дроппер привлечен к уголовной ответственности и взят под стражу.

По его словам, новая норма существенно повысит эффективность борьбы с финансовыми мошенничествами, поскольку ранее посредники избегали наказания.

16 сентября 2025 года вступила в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса (УК) – теперь в Казахстане дропперов будут привлекать к уголовной ответственности. В Министерстве внутренних дел (МВД) уточнили, что под дропперством понимается незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству; ⁠осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц, за материальное вознаграждение.