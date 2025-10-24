#АЭС в Казахстане
События

Из Алматы в Москву запускается поезд: дорога займет около 3,5 суток

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, пассажиры поездов, пассажиры поезда , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 06:40 Фото: Zakon.kz
С 26 октября добраться в Алматы из столицы России снова можно будет без пересадки за 3,5 суток, сообщает Zakon.kz.

Ранее этот маршрут был прерван в 2017 году. О его возобновлении проинформировала 23 октября в своем Telegram-канале пресс-служба РЖД.

"По просьбе "Казахстан темир жолы" возобновляем прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы", – говорится в сообщении.

В Казахстане будут остановки в Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Уральске. В России поезд будет останавливаться в Саратове, Ртищеве, Тамбове, Мичуринске, Рязани и других населенных пунктах.

Первый рейс отправится из Казахстана 26 октября в 20:00 по местному времени в составе поезда № 7/8 Алматы – Саратов. Из Москвы – 30 октября в 19:27 в составе поезда № 85/86 Москва – Дербент (проходит через Саратов).

30 сентября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запустил вторую линию железной дороги Достык – Мойынты.

Фото Алия Абди
Алия Абди
