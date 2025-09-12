#АЭС в Казахстане
Алматы и Москву снова соединит поезд: объявлена дата запуска

поезда, железные дороги, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 10:37 Фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
Казахстанцам, часто ездящим в Москву, сообщили хорошую новость. Спустя восемь лет они смогут поехать из Алматы в столицу России без пересадок, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом нам рассказали в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки":

"С 26 октября текущего года запускается прямой ж/д маршрут "Алматы – Москва". Вагоны будут курсировать в составе поезда №7/8 "Алматы – Саратов" до станции Саратов и далее будут прицеплены к поезду №85/86 "Дербент – Москва" и проследуют до конечной станции Москва. Беспересадочные вагоны "Алматы – Москва" будут курсировать с периодичностью через день и состоять из одного купе и одного плацкарта. Билеты будут доступны к продаже на сайте bilet.railways.kz".

Отметим, прямое железнодорожное сообщение между Алматы и Москвой прекратилось в 2017 году.

