Алматы ждет переменчивая погода в последнюю неделю октября

Синоптики РГП "Казгидромет" представили предварительный прогноз погоды до конца текущего месяца. Согласно данным специалистов, выходные дни будут теплыми и без осадков. Но после ожидаются дожди и ветер, сообщает Zakon.kz.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуовой, конец октября в Алматы обещает быть по-осеннему мягким и переменчивым.

"Погода в городе с 25 по 27 октября будет теплой. На небе чаще всего будет наблюдаться переменная облачность, осадков не ожидается. В дневное время воздух прогреется до +20+22°C, а ночи останутся в температурном диапазоне +7+9°C. Но уже 28 и 29 октября природа напомнит о приближении ноября: временами пройдут дожди, подует северо-западный ветер с порывами до 13 м/с. Температура немного понизится – днем до +16+18°C, ночью +6+8°C". Ведущий инженер-синоптик Гультансык Медеуова

Синоптики отметили, что последние дни месяца – 30 и 31 октября – пройдут в ритме размеренной осени. В городе снова установится переменная облачность, без дождей, с легким восточным ветром и комфортной температурой: днем около +16+18°C, ночью +5+7°C.

Прогноз погоды по Алматы на 25 – 31 октября 2025 года:

25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +20+22°C.

26 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +20+22°C.

27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +18+20°C.

28 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +16+18°C.

29 октября: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +15+17°C.

30-31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +16+18°C.

Ранее синоптики сообщили, что жителей Казахстана после продолжительных теплых дней ожидает изменение погоды. Специалисты РГП "Казгидромет" разместили прогноз погоды на праздничные дни.