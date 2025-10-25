Дождь, туман и ветер: синоптики рассказали о погоде на 26 октября

"Казгидромет" представил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на севере, востоке, в центре, в горных районах юга страны ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.

На западе, северо-западе Казахстана обещают погоду без осадков.

По республике в ночные и утренние часы прогнозируют туман, в центре в ночные часы гололед, на юге днем гроза, на юге, востоке страны – усиление ветра.

В Мангистауской области, в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

