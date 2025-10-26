Ливень, гроза и туман: синоптики рассказали о погоде на 27 октября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 27 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

На западе, востоке, в горных районах юга страны ожидаются осадки, на западе – сильный дождь, следует из прогноза синоптиков.

На севере, юге, в центре РК обещают погоду без осадков.

По республике в ночные и утренние часы ожидается туман, на юго-западе – гроза, на западе, юге, востоке страны – усиление ветра.

В области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Также "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 16 областях РК на 26 октября.