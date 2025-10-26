#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.13
624.88
6.64
События

Ливень, гроза и туман: синоптики рассказали о погоде на 27 октября

зонтики, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 14:47 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 27 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

На западе, востоке, в горных районах юга страны ожидаются осадки, на западе – сильный дождь, следует из прогноза синоптиков.

На севере, юге, в центре РК обещают погоду без осадков.

По республике в ночные и утренние часы ожидается туман, на юго-западе – гроза, на западе, юге, востоке страны – усиление ветра.

В области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Также "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 16 областях РК на 26 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Потолочное перекрытие загорелось в одной из общежитий Астаны
15:44, Сегодня
Потолочное перекрытие загорелось в одной из общежитий Астаны
Ливень, гроза и град: синоптики рассказали о погоде на 15 сентября
15:37, 14 сентября 2025
Ливень, гроза и град: синоптики рассказали о погоде на 15 сентября
Дождь, туман и ветер: синоптики рассказали о погоде на 26 октября
15:45, 25 октября 2025
Дождь, туман и ветер: синоптики рассказали о погоде на 26 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: