Центральные улицы Алматы перекроют на несколько часов из-за матча "Кайрат" – "Астана"
Фото: ДП Алматы
26 октября 2025 года полиция Алматы на несколько часов будет перекрывать улицы близ Центрального стадиона, сообщает Zakon.kz.
В связи с проведением футбольного матча "Кайрат – Астана" в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в период с 12:00 до 18:00 будет временно перекрыто движение транспорта по улице Сатпаева – от улицы Байтурсынова до улицы Байзакова в обоих направлениях (восток-запад), сообщили в городском департаменте полиции.
"Полиция города Алматы призывает граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам, заранее планировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения".ДП Алматы
Чемпионская битва "Кайрата" и "Астаны" состоится сегодня, 26 октября, в 15:00. Алматинский футбольный клуб попытается защитить титул на домашнем поле.
