События

Подсудимого, сбежавшего из больницы, задержали в Туркестанской области

погоны, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 12:03 Фото: Zakon.kz
26 октября 2025 года в Туркестанской области задержали подсудимого, который ранее сбежал из больницы, находясь на лечении, сообщает Zakon.kz.

Он был задержан в доме своего знакомого в городе Туркестан, сообщили в Департаменте полиции региона.

"Задержанный помещен в следственный изолятор. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Проводится досудебное расследование". ДП Туркестанской области

23 октября 2025 года подсудимый, находившийся на лечении, покинул медучреждение в Туркестанской области. Полиция для задержания развернула блокпосты.

Читайте также
Объявлен розыск, выставлены посты: что произошло в Туркестанской области
17:44, 24 октября 2025
Объявлен розыск, выставлены посты: что произошло в Туркестанской области
Побег из российской тюрьмы: двое заключенных пытались сбежать в Казахстан
21:02, 26 октября 2024
Побег из российской тюрьмы: двое заключенных пытались сбежать в Казахстан
Находившихся в международном розыске иностранцев задержали в Туркестанской области
11:04, 29 сентября 2023
Находившихся в международном розыске иностранцев задержали в Туркестанской области
