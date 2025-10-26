Подсудимого, сбежавшего из больницы, задержали в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
26 октября 2025 года в Туркестанской области задержали подсудимого, который ранее сбежал из больницы, находясь на лечении, сообщает Zakon.kz.
Он был задержан в доме своего знакомого в городе Туркестан, сообщили в Департаменте полиции региона.
"Задержанный помещен в следственный изолятор. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Проводится досудебное расследование". ДП Туркестанской области
23 октября 2025 года подсудимый, находившийся на лечении, покинул медучреждение в Туркестанской области. Полиция для задержания развернула блокпосты.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript