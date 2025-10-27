Дожди с грозами и туман: какой будет погода в Казахстане 28 октября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 28 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на западе, востоке, в горных районах юга, юго-востока страны ожидаются осадки. На севере, северо-западе, в центре сохранится погода без осадков.

По республике в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге, юго-востоке – гроза, на западе, юге, востоке страны – усиление ветра.

В области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на западе, северо-востоке, юге Мангистауской областей, на севере, в центре Кызылординской области и области Жетысу, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" поделился прогнозом погоды в мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – с 28 по 30 октября.