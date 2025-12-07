#Казахстан в сравнении
Новости спорта
Новости спорта
События

Метель и туман: в Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение

зима, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 17:54 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в Астане, Алматы и 14 регионах Казахстана на 8 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидаются снег, метель, гололед.

Вечером в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег. Утром и днем в горных районах области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 17:54
На Алматы надвигается непогода: к горожанам обратились спасатели

В Алматы временами ожидается туман.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается гололед. На севере, западе, в центре, горных районах области временами туман.

В Талдыкоргане временами ожидается туман.

Днем на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области гололед. На севере, юге, в центре и горных районах области туман.

В Шымкенте днем ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Временами туман.

В Туркестане временами ожидается туман.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед.

В Актобе днем ожидается гололед.

На севере, востоке Атырауской области ожидается туман.

На западе, юге, в центре области Абай ожидается туман.

В Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман.

В Караганде ожидается гололед.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег, днем в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Ночью в горных районах области ожидается низовая метель. На юге, в горных районах области ожидается гололед. Временами туман.

В Таразе временами ожидаются гололед, туман.

В Павлодарской области ожидаются снег, метель, гололед.

В Павлодаре ожидаются снег, метель, гололед.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман.

В Жезказгане ночью и утром ожидается гололед. Временами туман.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

В Актау ночью и утром ожидается гололед.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман.

В Кызылорде ночью ожидается гололед. Временами туман.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 декабря.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
