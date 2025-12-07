Метель и туман: в Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение
В Астане ожидаются снег, метель, гололед.
Вечером в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег. Утром и днем в горных районах области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман.
В Алматы временами ожидается туман.
Днем в горных районах области Жетысу ожидается гололед. На севере, западе, в центре, горных районах области временами туман.
В Талдыкоргане временами ожидается туман.
Днем на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области гололед. На севере, юге, в центре и горных районах области туман.
В Шымкенте днем ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Временами туман.
В Туркестане временами ожидается туман.
Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед.
В Актобе днем ожидается гололед.
На севере, востоке Атырауской области ожидается туман.
На западе, юге, в центре области Абай ожидается туман.
В Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман.
В Караганде ожидается гололед.
На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег, днем в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Ночью в горных районах области ожидается низовая метель. На юге, в горных районах области ожидается гололед. Временами туман.
В Таразе временами ожидаются гололед, туман.
В Павлодарской области ожидаются снег, метель, гололед.
В Павлодаре ожидаются снег, метель, гололед.
На севере, востоке, в центре области Улытау ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман.
В Жезказгане ночью и утром ожидается гололед. Временами туман.
На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед.
В Актау ночью и утром ожидается гололед.
На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман.
В Кызылорде ночью ожидается гололед. Временами туман.
На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.
Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 декабря.