Почему задолжавшее юридическое лицо нельзя объявить в розыск и как меняют правила

Должника, если это физическое лицо, можно при необходимости объявить в розыск. А вот задолжавшее юридическое лицо в розыск объявить нельзя – по действующим законам. Эти несовершенные правила хотят поменять, разрешив розыск руководителя ЮЛ, являющегося должником, пишет Zakon.kz.

Распространенное явление: некое АО "висит" бывшим партнерам приличную сумму денег, но с этим ничего нельзя сделать. По юридическому адресу АО, как выяснилось при проверке, – пустое место: с кого прикажете взыскивать?! Можно было бы найти конкретного человека, который является учредителем или хотя бы представителем конторы, но есть незадача: должник по действующей редакции Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" может быть и юридическим, и физическим лицом, но чтобы объявить его в розыск – только последним.

Абсурд: ведь руководитель юридического лица-должника является лицом, принимающим решения и действия по исполнению исполнительного документа. Иными словами, именно от него зависит отдача (не говоря уже о создании) долга.

В итоге, пользуясь пробелом в законодательстве, юридические лица (а ведь за ними стоят вполне физические лица) уклоняются от своих обязательств. Сбегают и не платят по долгам – и их не призовешь к ответу.

Чтобы изменить этот (бес)порядок, законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства" предлагаются поправки. Наряду с другими, о которых Zakon.kz публиковал статьи: об изменении правил долговых аукционов, выселения, деятельности частных судебных исполнителей.

А именно, в статью 45 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" делается важное дополнение, которым регламентируется розыск руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником.

Всего несколько, слов, а как они должны упростить возвращение долгов... Кстати, вместе с этим дополнением в изначальной версии законопроекта планировалось и другое, близкое, изменение.

Есть такое понятие – экстрадиция, т.е. выдача разыскиваемых другими странами и осужденных иностранных граждан для дальнейшего отбывания наказания в страны их гражданской принадлежности.

При этом возникают случаи, когда нельзя передать лиц, подлежащих экстрадиции, в связи с наличием у них непогашенных долгов и выставленными судебными исполнителями ограничениями на выезд. В Казахстане это стало возможным из-за норм Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", которые запрещают выезд должников за рубеж, отдельно не оговаривая случаи экстрадиции и передачи осужденных.

По Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы от 6 марта 1998 года (по СНГ) и двухсторонним договорам c зарубежными странами в передаче осужденного также может быть отказано, если осужденным не погашены долги.

В результате, не имея возможности передать осужденных иностранцев из-за порой незначительных долгов, РК вынуждена в течение нескольких лет тратить на их содержание многомиллионные суммы. По информации Комитета уголовно-исполнительной системы, в год общие затраты на одного осужденного в среднем составляют более 1,7 млн тенге. Кроме того, применение ограничения на выезд должников к экстрадируемым лицам создает условия для уклонения иностранными преступниками от уголовной ответственности.

В частности, они с целью избежать выдачи могут искусственно создавать себе долговые обязательства, неисполнение которых влечет выставление ограничений на их выезд из страны.

Поэтому в рамках обсуждаемого сейчас законопроекта было предложено инициировать внесение в Закон РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" поправок в части снятия ограничений на выезд должника из Казахстана в случае его выдачи (экстрадиции) иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или передачи на родину для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Замечательная идея, но, к сожалению, после прохождения необходимых инстанций в корпусе поправок ее не осталось.

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства" внесен в Мажилис и в соответствии с проектом повестки ближайшего пленарного заседания (22 октября 2025 года) будет принят в работу.