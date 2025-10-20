#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.12
627.02
6.65
Право

Почему задолжавшее юридическое лицо нельзя объявить в розыск и как меняют правила

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, законы, адвокатская контора, законодательство, судебная система, ЧСИ, частный судебный исполнитель, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 22:13 Фото: pixabay
Должника, если это физическое лицо, можно при необходимости объявить в розыск. А вот задолжавшее юридическое лицо в розыск объявить нельзя – по действующим законам. Эти несовершенные правила хотят поменять, разрешив розыск руководителя ЮЛ, являющегося должником, пишет Zakon.kz.

Распространенное явление: некое АО "висит" бывшим партнерам приличную сумму денег, но с этим ничего нельзя сделать. По юридическому адресу АО, как выяснилось при проверке, – пустое место: с кого прикажете взыскивать?! Можно было бы найти конкретного человека, который является учредителем или хотя бы представителем конторы, но есть незадача: должник по действующей редакции Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" может быть и юридическим, и физическим лицом, но чтобы объявить его в розыск – только последним.

Абсурд: ведь руководитель юридического лица-должника является лицом, принимающим решения и действия по исполнению исполнительного документа. Иными словами, именно от него зависит отдача (не говоря уже о создании) долга.

В итоге, пользуясь пробелом в законодательстве, юридические лица (а ведь за ними стоят вполне физические лица) уклоняются от своих обязательств. Сбегают и не платят по долгам – и их не призовешь к ответу.

Чтобы изменить этот (бес)порядок, законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства" предлагаются поправки. Наряду с другими, о которых Zakon.kz публиковал статьи: об изменении правил долговых аукционов, выселения, деятельности частных судебных исполнителей.

А именно, в статью 45 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" делается важное дополнение, которым регламентируется розыск руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником.

Всего несколько, слов, а как они должны упростить возвращение долгов... Кстати, вместе с этим дополнением в изначальной версии законопроекта планировалось и другое, близкое, изменение.

Есть такое понятие – экстрадиция, т.е. выдача разыскиваемых другими странами и осужденных иностранных граждан для дальнейшего отбывания наказания в страны их гражданской принадлежности.

При этом возникают случаи, когда нельзя передать лиц, подлежащих экстрадиции, в связи с наличием у них непогашенных долгов и выставленными судебными исполнителями ограничениями на выезд. В Казахстане это стало возможным из-за норм Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", которые запрещают выезд должников за рубеж, отдельно не оговаривая случаи экстрадиции и передачи осужденных.

По Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы от 6 марта 1998 года (по СНГ) и двухсторонним договорам c зарубежными странами в передаче осужденного также может быть отказано, если осужденным не погашены долги.

В результате, не имея возможности передать осужденных иностранцев из-за порой незначительных долгов, РК вынуждена в течение нескольких лет тратить на их содержание многомиллионные суммы. По информации Комитета уголовно-исполнительной системы, в год общие затраты на одного осужденного в среднем составляют более 1,7 млн тенге. Кроме того, применение ограничения на выезд должников к экстрадируемым лицам создает условия для уклонения иностранными преступниками от уголовной ответственности.

В частности, они с целью избежать выдачи могут искусственно создавать себе долговые обязательства, неисполнение которых влечет выставление ограничений на их выезд из страны.

Поэтому в рамках обсуждаемого сейчас законопроекта было предложено инициировать внесение в Закон РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" поправок в части снятия ограничений на выезд должника из Казахстана в случае его выдачи (экстрадиции) иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или передачи на родину для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Замечательная идея, но, к сожалению, после прохождения необходимых инстанций в корпусе поправок ее не осталось.

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства" внесен в Мажилис и в соответствии с проектом повестки ближайшего пленарного заседания (22 октября 2025 года) будет принят в работу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Губенко
Читайте также
Почему необходимо менять или дорабатывать закон о банкротстве физлиц
16:34, 02 ноября 2023
Почему необходимо менять или дорабатывать закон о банкротстве физлиц
Правила регистрации юридических лиц планируют изменить
09:23, 26 ноября 2024
Правила регистрации юридических лиц планируют изменить
Почему авторов YouTube-канала "Басе" объявили в розыск
11:22, 24 октября 2023
Почему авторов YouTube-канала "Басе" объявили в розыск
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: