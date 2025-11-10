Редкий тяньшанский бурый медведь замечен в казахстанских горах
Фото: wikipedia
В ходе регулярного мониторинга, проводимого на территории Национального парка "Алтын-Эмель", фотоловушка зафиксировала редкого тяньшанского бурого медведя (Ursus arctos isabellinus), сообщает Zakon.kz.
В нацпарке отметили, что этот вид занесен в Красную книгу Казахстана и находится под особой охраной. Полученные кадры свидетельствуют о благоприятном состоянии экосистем в высокогорных районах парка.
"Подобные данные отражают результаты системной работы Национального парка "Алтын-Эмель" по сохранению и изучению биоразнообразия", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что медведь наведался в акимат в Восточном Казахстане.
