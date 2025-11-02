#Народный юрист
События

"Помыли" и сдали: в Павлодаре автомойщики помогли задержать пьяного водителя

автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 15:58 Фото: скриншот видео
1 ноября 2025 года в Павлодаре водителя задержали сразу после выезда с мойки. Полицейским "наводку" дали сами сотрудники автомойки, сообщает Zakon.kz.

В Павлодаре сотрудники полиции задержали водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сообщение о нарушителе поступило от работников автомойки, которые заметили у мужчины признаки опьянения и сообщили в полицию.

По данным ДП области, водитель выехал с автомойки и вел себя неадекватно. Прибывший наряд остановил автомобиль и провел освидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение.

На водителя составили административный протокол по статье 608 КоАП – "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

В полиции поблагодарили автомойщиков за проявленную бдительность и напомнили, что нетерпимость к нетрезвым водителям помогает предотвратить ДТП.

В октябре 2025 года два человека погибли в страшной аварии на трассе в Павлодарской области.

Мухит Турсынали
