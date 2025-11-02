"Помыли" и сдали: в Павлодаре автомойщики помогли задержать пьяного водителя
В Павлодаре сотрудники полиции задержали водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сообщение о нарушителе поступило от работников автомойки, которые заметили у мужчины признаки опьянения и сообщили в полицию.
По данным ДП области, водитель выехал с автомойки и вел себя неадекватно. Прибывший наряд остановил автомобиль и провел освидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение.
На водителя составили административный протокол по статье 608 КоАП – "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".
В полиции поблагодарили автомойщиков за проявленную бдительность и напомнили, что нетерпимость к нетрезвым водителям помогает предотвратить ДТП.
