"Помыли" и сдали: в Павлодаре автомойщики помогли задержать пьяного водителя

1 ноября 2025 года в Павлодаре водителя задержали сразу после выезда с мойки. Полицейским "наводку" дали сами сотрудники автомойки, сообщает Zakon.kz.

В Павлодаре сотрудники полиции задержали водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сообщение о нарушителе поступило от работников автомойки, которые заметили у мужчины признаки опьянения и сообщили в полицию.

По данным ДП области, водитель выехал с автомойки и вел себя неадекватно. Прибывший наряд остановил автомобиль и провел освидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение.

На водителя составили административный протокол по статье 608 КоАП – "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

В полиции поблагодарили автомойщиков за проявленную бдительность и напомнили, что нетерпимость к нетрезвым водителям помогает предотвратить ДТП.

