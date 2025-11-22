В Астане и 14 регионах объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 14 областях Казахстана на 23 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер днем на севере, востоке области до 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер с порывами 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке области Абай ожидаются туман, гололед. Ветер ночью на юге области, днем на севере, в центре области до 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер ночью, на востоке, юге области, днем на севере области до 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, гололед, низовая метель, днем гололед. На востоке области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с, ночью на западе, севере области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются снег, гололед, низовая метель, днем гололед. Ветер до 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области и в областном центре Кызылорде ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гололед. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Туркестанской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер на западе, севере, востоке области до 15-20 м/с, на востоке области порывы 23 м/с. В Кокшетау ночью ожидается гололед. Ветер порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

Также "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 23 ноября.