В Алматы убирают защитные столбики вдоль велополос

В Алматы с 3 ноября начали убирать сигнальные болларды (столбики или дорожные блокираторы), установленные вдоль велосипедных полос на проезжей части улиц, сообщает Zakon.kz.

В Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта рассказали, что это делается в рамках подготовки улично-дорожной сети к зиме, для обеспечения беспрепятственной очистки дорог от снега и наледи.

"Демонтаж временных ограждающих конструкций позволит коммунальным службам эффективно осуществлять механизированную уборку, своевременно очищать проезжую часть и предотвращать образование снежных валов, которые могут затруднять движение транспорта и создавать риски для участников дорожного движения. При этом велосипедная инфраструктура сохраняется и продолжит функционировать в соответствии с требованиями безопасности и стандартами организации дорожного движения", – отметили в управлении.

В связи с этим для избежания конфликтных и аварийных ситуаций управление просит водителей и других участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, а также требования дорожных знаков и разметки.

"Контроль за соблюдением порядка будет осуществляться компетентными службами. Работы по демонтажу боллардов планируется завершить в оперативном порядке. Городские службы продолжат мероприятия по подготовке дорожной инфраструктуры к зимней эксплуатации, обеспечивая безопасные и комфортные условия для всех участников дорожного движения", – резюмировали в управлении.

