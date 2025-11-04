#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
События

В Алматы убирают защитные столбики вдоль велополос

ограничители велодорожек убирают в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 15:35 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы с 3 ноября начали убирать сигнальные болларды (столбики или дорожные блокираторы), установленные вдоль велосипедных полос на проезжей части улиц, сообщает Zakon.kz.

В Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта рассказали, что это делается в рамках подготовки улично-дорожной сети к зиме, для обеспечения беспрепятственной очистки дорог от снега и наледи.

"Демонтаж временных ограждающих конструкций позволит коммунальным службам эффективно осуществлять механизированную уборку, своевременно очищать проезжую часть и предотвращать образование снежных валов, которые могут затруднять движение транспорта и создавать риски для участников дорожного движения. При этом велосипедная инфраструктура сохраняется и продолжит функционировать в соответствии с требованиями безопасности и стандартами организации дорожного движения", – отметили в управлении.

В связи с этим для избежания конфликтных и аварийных ситуаций управление просит водителей и других участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, а также требования дорожных знаков и разметки.

"Контроль за соблюдением порядка будет осуществляться компетентными службами. Работы по демонтажу боллардов планируется завершить в оперативном порядке. Городские службы продолжат мероприятия по подготовке дорожной инфраструктуры к зимней эксплуатации, обеспечивая безопасные и комфортные условия для всех участников дорожного движения", – резюмировали в управлении.

Ранее в полиции Алматы рассказали, из-за чего в городе во время непогоды ухудшается ситуация на дорогах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Защитные дамбы убирают с трассы в Атырауской области
19:06, 31 мая 2024
Защитные дамбы убирают с трассы в Атырауской области
Новая велодорожка появилась в Алматы
11:42, 29 ноября 2023
Новая велодорожка появилась в Алматы
В Алматы на месяц частично перекроют улицу
18:25, 16 сентября 2024
В Алматы на месяц частично перекроют улицу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: