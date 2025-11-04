#Народный юрист
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
События

Редкий случай: у берегов Сахалина выбросило мертвого финвала

кита выбросило на берег, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 19:19 Фото: Telegram/Сергей Любаченко
Эколог и исследователь Сергей Любаченко в соцсетях заявил о том, что в Макаровском районе Сахалинской области на берег океана выбросило тело мертвого кита-финвала длиной около 12 м, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал, что часть усов животного уже успели обрезать, но туша все еще представляет интерес для ученых. Любаченко подчеркнул, что наблюдения за штормовыми выбросами морских млекопитающих он проводит на протяжении трех лет.

"Такая информация несет большую ценность, дает возможность науке оценить состояние (размер падежа) того или иного вида, при необходимости и возможность взять нужные пробы тканей для дальнейшего исследования", – уточнил эколог.

Финвал – второй по величине вид китов на Земле, уступающий только синему киту. Он встречается по всему Мировому океану. Свое название он получил благодаря хорошо заметному плавнику на спине, около хвоста. Как и все крупные киты, финвалы подвергались охоте со стороны коммерческих китобоев, что значительно сократило их популяцию.

Ранее, в июне, шесть мертвых китов выбросило на пляжи США.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
