Комитет госдоходов обратился в казахстанцам
Фото: gov.kz
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан предупредил, что 28 июля 2025 года в период с 02:00 до 07:00 на информационной системе "Централизованные унифицированные лицевые счета" (ИС ЦУЛС) будут проводиться технические работы, сообщает Zakon.kz.
В этой связи в вышеуказанный период сервисы ИС ЦУЛС будут недоступны.
"На основании вышеизложенного участников внешнеэкономической деятельности просим заранее произвести оплату ТПиН с целью образования положительного сальдо на лицевом счете. Приносим извинения за предоставленные неудобства", – отметили в ведомстве.
Ранее комитет обращался к казахстанцам в связи с тем, что участились случаи фейковых сообщений через WhatsApp и Telegram от имени руководства организации.
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