Одну из главных автодорог Казахстана закрыли из-за сильной метели

На участке автодороги республиканского значения "Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 159-238 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 ноября сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

Причиной временного ограничения стало ухудшение погодных условий. Для движения предусмотрен объезд через старый перевал Кордай.

МЧС призывает водителей учитывать метеоусловия, соблюдать меры предосторожности и по возможности воздержаться от поездок в данном направлении до стабилизации обстановки и снятия ограничений.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и 12 областях объявили штормовое предупреждение.

