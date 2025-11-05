#Народный юрист
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
События

Одну из главных автодорог Казахстана закрыли из-за сильной метели

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 22:03 Фото: Zakon.kz
На участке автодороги республиканского значения "Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 159-238 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 ноября сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК. 

Причиной временного ограничения стало ухудшение погодных условий. Для движения предусмотрен объезд через старый перевал Кордай.

МЧС призывает водителей учитывать метеоусловия, соблюдать меры предосторожности и по возможности воздержаться от поездок в данном направлении до стабилизации обстановки и снятия ограничений.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и 12 областях объявили штормовое предупреждение. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
